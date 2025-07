Messina, centro estivo sperimentale a Castanea: al via l’iniziativa del comune | INFO

StrettoWeb

L’Amministrazione Comunale di Messina, in stretta sinergia con Messina Social City, sta pianificando l’attivazione di un centro estivo sperimentale nel villaggio di Castanea, con l’obiettivo di essere sempre più prossimi ai territori e rafforzare le azioni di coesione sociale anche nei villaggi collinari. Le attività si svolgeranno per tutto il mese di agosto, dal lunedì al venerdì mattina, e saranno rivolte ai bambini e ai ragazzi del territorio tra i 4 e i 16 anni, che avranno l’opportunità di vivere esperienze educative, ludiche e ricreative. Il programma prevede laboratori creativi, attività espressive, momenti di gioco strutturato e iniziative finalizzate alla promozione della socializzazione.

La soddisfazione di Basile

Federico Basile, Sindaco della Città di Messina, dichiara: “questa iniziativa conferma l’impegno dell’Amministrazione nel garantire servizi diffusi su tutto il territorio comunale. La nostra attenzione è rivolta in particolare ai villaggi, perché nessun luogo della città deve sentirsi distante dalle opportunità educative e sociali. Con questo centro estivo, intendiamo dare continuità ad una visione che valorizza ogni comunità”.

L’intervento di Calafiore

Alessandra Calafiore, Assessore alle Politiche Sociali, aggiunge: “le politiche sociali devono farsi carico in modo concreto delle necessità delle famiglie. La scelta di Castanea come sede di un centro estivo sperimentale nasce proprio dalla volontà di garantire un presidio educativo e sociale anche in aree meno centrali, ascoltando i bisogni del territorio e rispondendo con servizi strutturati e qualificati”.

“Messina Social City conferma il proprio impegno a supportare le famiglie”

Valeria Asquini, Presidente di Messina Social City, conclude: “con questa nuova progettualità, Messina Social City conferma il proprio impegno a supportare le famiglie attraverso interventi educativi e sociali che rafforzano la coesione della comunità. Dopo le esperienze consolidate del centro estivo a Villa Dante e delle attività integrative al Polo Blu di Mortelle, proseguiamo con un’iniziativa che nasce dalla volontà di essere sempre più vicini ai cittadini, garantendo la presenza di figure professionali qualificate in grado di accompagnare bambini e ragazzi in percorsi di crescita, relazione e scoperta”.

Sul sito dell’Azienda Speciale è stato pubblicato l’avviso pubblico di selezione per l’accesso al servizio. Le famiglie interessate potranno presentare richiesta telematica attraverso l’apposita piattaforma, seguendo le modalità indicate nell’avviso.