Messina, il centro culturale-sportivo di Castell’Umberto dedicato ad Aldino Sardo Infirri

È stato intitolato all’On. Aldino Sardo Infirri il Centro culturale e sportivo di Castell’Umberto, comune di cui l’esponente socialista fu sindaco per oltre un trentennio. La struttura, che comprende l’esteso Parco delle Rimembranze, la piscina comunale, un campo da tennis, un parco giochi per bambini e un cineforum/centro congressi, fu concepita negli anni ‘60 dall’allora primo cittadino, che nel decennio successivo sarebbe poi divenuto deputato regionale, rimanendo in carica per tre legislature.

Durante il mandato parlamentare, a partire dalla giunta di Santi Nicita, Aldino Sardo Infirri ricoprì l’incarico di assessore regionale alla Sanità dal 1983 al 1987, assumendo altresì la carica di vice presidente della Regione negli ultimi tre anni di presenza al governo, all’interno degli esecutivi guidati da Modesto Sardo e Rino Nicolo si.

L’amministrazione comunale umbertina ha così deciso di portare a termine un iter iniziato oltre un decennio fa, poco dopo la morte dello storico leader del socialismo riformista dei Nebrodi, che anche in ragione delle sue competenze di ingegnere concepì l’area che adesso porta il suo nome.

Davanti ad un pubblico nutrito, si sono succeduti gli interventi dell’attuale sindaco Veronica Maria Armeli, degli ex amministratori comunali Giuseppe Pruiti Ciarello e Sebastiano Sinagra, del docente universitario Antonio Matasso (presente anche in qualità di presidente della Fondazione socialista antimafia “Carmelo Battaglia”), di Andrea Pruiti Ciarello (presidente della Fondazione “Famiglia Piccolo di Calanovella”) e di Alessandro Liprino, magistrato consigliere di Corte d’Appello. Dopo altre testimonianze dal pubblico ed un accorato ricordo del figlio, Franco Sardo Infirri, che ha parlato a nome della famiglia, è stata scoperta la targa di intitolazione, collocata all’ingresso del Parco e benedetta del parroco, Don Salvatore Chiacchiera.

Al termine della cerimonia, i socialisti democratici e riformisti nebroidei hanno anticipato che cominceranno al più presto i preparativi per celebrare degnamente il centenario della nascita di Aldino Sardo Infirri, che ricorrerà il prossimo anno. Sono previste iniziative, oltre che a Castell’Umberto, anche a Capo d’Orlando, Sinagra e altri centri dei Nebrodi.