Caulonia, grande successo per “Bandiera Blu: al mare in sicurezza”

StrettoWeb

È stata una manifestazione ben riuscita quella che si è tenuta ieri sul lungomare di Caulonia, dal titolo “Bandiera Blu: al mare in sicurezza”, finalizzata a sensibilizzare i cittadini sul tema del salvamento, la cui garanzia è criterio imperativo del Programma Bandiera Blu e rappresenta un punto essenziale per una reale consapevolezza della cittadinanza tutta su un corretto e più sicuro rapporto con la risorsa mare.

In apertura l’assessore Antonella Ierace ha affermato: “siamo qui per celebrare questa giornata che viene fatta in tutto a livello mondiale e che vede Caulonia ancora una volta protagonista. Quest’anno abbiamo ricevuto la quarta Bandiera Blu, quindi la nostra è una spiaggia bandiera blu per un risultato che ci rende orgogliosi che abbiamo raggiunto per tutti i servizi che ci sono, tra cui questo che riguarda la sicurezza in mare“.

L’assessore Ierace ha poi ringraziato le associazioni che hanno aderito alla manifestazione che si è fregiata del supporto logistico dei ragazzi della locale Protezione Civile e della presenza degli esponenti della Croce Rossa Italiana, Comitato di Monasterace, e della Capitaneria di Porto di Roccelle Jonica, con il maresciallo Alfredo Cresso e il Sottocapo Francesco Lecce imbarcati sulla motovedetta CP 326 che si occupa di soccorso in mare.

È seguito l’intervento del sindaco di Caulonia, Francesco Cagliuso, che dopo aver ricordato il completamento dei tre quarti del lungomare, ha augurato a tutti “una buona estate in sicurezza” ha posto in evidenza l’impegno corale profuso per ottenere la quarta Bandiera Blu e le tante attività che sono presenti nella città per trascorrere al meglio l’estate.

“La prevenzione sta nell’informazione e nel saper riconoscere i pericoli che ci possono essere. Uno dei nostri impegni è proprio quello di sostenere tutte le misure di prevenzione contro i rischi del mare, sollecitando la presenza di presidi di pronto intervento, in primo luogo le postazioni dei bagnini, finalizzati a far vivere il mare con il massimo della tranquillità ai nostri concittadini e a tutte le persone che hanno scelto il nostro mare per trascorrere le loro vacanze“.

Il maresciallo Alfredo Cresso, della Capitaneria di Porto di Roccella Jonica, dopo aver portato i saluti del Capitano di Corvetta Daniele Ticconi, ha sottolineato l’importanza della manifestazione finalizzata a far comprendere la necessità di stare attenti e vigili quando si è in mare, perché le statistiche indicano che negli anni il numero degli annegamenti sono cresciuti per via di una sottovalutazione dei pericoli che ci possono essere.

“Non bisogna mai sottovalutare il mare e bisogna stare sempre all’allerta, specialmente quando in mare ci sono i bambini, perché bastano pochissimi secondi che si va sott’acqua e si rischiano conseguenze drammatiche“. La necessità di concentrare gli sforzi sulla prevenzione è stata al centro dell’intervento di Francesco Garreffa, istruttore della Croce Rossa, che ha indicato l’importanza del “corretto utilizzo del mare” seguendo delle regole quali: non fare il bagno subito dopo aver mangiato, evitare di bere delle bevande ghiacciate prima di andare in acqua, evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde della giornata.

Alla manifestazione hanno preso parte numerose persone che hanno assistito con attenzione alle indicazioni che sono state esposte nel corso degli interventi e nella successiva esercitazione avvenuta in due tempi, prima in mare, quando sono stati eseguite delle manovre di soccorso in mare con un gommone della Capitaneria di Porto, la seconda parte con l’arrivo in spiaggia e l’intervento del personale della Croce Rossa che ha eseguito le procedure di rianimazione e stabilizzazione e di trasporto al più vicino pronto soccorso.