Caulonia, il 6 luglio l’evento “Pilota per un giorno – Giornata dedicata ai bambini diversamente abili”

L’Amministrazione Comunale di Caulonia, in collaborazione con il Club FullTraction, presenta la II Edizione di “Pilota per un giorno – Giornata dedicata ai bambini diversamente abili”, che si terrà domenica 6 luglio a partire dalle ore 17.00 presso il Lido Baywatch – Lungomare Caulonia. L’appuntamento, collegato con la Bandiera Blu e la Bandiera Verde, si propone di far vivere ai ragazzi speciali un’esperienza di socializzazione in un contesto stimolante, aperto e inclusivo.

La manifestazione prevede i saluti iniziali del Sindaco Francesco Cagliuso, del Consigliere Regionale Salvatore Cirillo, dell’Assessore alle politiche sociali del Comune di Caulonia Antonella Ierace, del Delegato FIF Calabria Giovanni Basile, del Vice Presidente Club FullTraction Carmelo Capogreco.

L’Amministrazione comunale invita tutta la Comunità di Caulonia a partecipare alla manifestazione per condividere esperienza e valori insieme ai ragazzi speciali.