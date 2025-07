Catanzaro, l’8 luglio l’evento “La sanità Calabrese si racconta”

StrettoWeb

La gestione delle malattie croniche rappresenta una delle principali sfide per il sistema sanitario della Calabria, una regione caratterizzata da un’elevata incidenza di patologie cronico-degenerative e da un contesto che richiede urgenti interventi di miglioramento strutturale e organizzativo. Patologie quali il diabete, la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e le malattie cardiovascolari costituiscono i principali bisogni di salute a cui il Servizio Sanitario Regionale è chiamato a rispondere con risorse adeguate e modelli di cura efficaci. L’evento ECM in programma, con il contributo non condizionante di Menarini Ricerche, si propone come un momento di confronto tra istituzioni, aziende sanitarie regionali, professionisti del settore e cittadini.

L’obiettivo è analizzare lo Stato dell’Arte nella gestione della cronicità e orientare il sistema verso soluzioni innovative, sostenibili e coerenti con i bisogni reali del territorio. La partecipazione di tutte le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere operanti nel SSR calabrese ed associate a Federsanità ANCI Calabria, dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, di alti funzionari regionali dei Dipartimenti della Salute, nonché il contributo scientifico di clinici di alto profilo appartenenti a importanti Società Scientifiche, garantiranno un confronto ricco e articolato.

La presenza del Garante della Salute per la Calabria e del Presidente della III Commissione Sanità, Attività sociali, culturali e formative della Regione Calabria arricchirà ulteriormente il dibattito, che si articolerà attraverso tavoli tematici moderati da esperti del settore. L’evento rappresenta la seconda edizione dell’iniziativa regionale “La Sanità Calabrese si racconta”, dedicata quest’anno alla riflessione sul modello ospedale-territorio nella gestione della cronicità, con un

focus sull’innovazione e la sostenibilità economica.

L’appuntamento si terrà martedì 8 luglio 2025 presso la Sala Verde della Regione Calabria a Germaneto di Catanzaro, a cura del Provider IMR e della Segreteria Organizzativa Sineos.

L’iniziativa è patrocinata da:

Federsanità ANCI Calabria

Università Magna Graecia di Catanzaro

Centro di Ricerca in “Health and Innovation (H@I)”

Regione Calabria

Responsabili Scientifici:

Prof.ssa Marianna Mauro

Dott. Martino Maria Rizzo

Evento ECM n. 454728 – Crediti assegnati: 7

Obiettivo Agenas 11: Management del sistema salute. Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi e gestionali

Destinatari:

Medici Chirurghi (tutte le specialità)

Farmacisti del SSN e Territoriale

Iscrizioni:

La partecipazione è gratuita. Le iscrizioni possono essere effettuate (max 100):