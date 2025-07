Carlo Verdone arriva a Reggio Calabria, tutto pronto per l’evento | INFO

StrettoWeb

Il LIFF – Lamezia International Film Fest (diretto da GianLorenzo Franzì), in collaborazione con il RCFF – Reggio Calabria Film Fest (diretto da Michele Geria), presenta “A Reggio con papà”, incontro unico con Carlo Verdone, uno dei più grandi artisti di sempre del cinema italiano, che si terrà il 5 luglio al Museo di Reggio Calabria. L’occasione viene data dall’Associazione Anassilaos, che decide di intitolare la sua nuovissima sezione cinema a Mario Verdone, illustre critico cinematografico e saggista italiano, padre del notissimo regista e attore.

L’Associazione Culturale Anassilaos, fondata da Stefano Iorfida, che ne è tuttora il Presidente, nasce a Reggio Calabria nell’anno 1986, in una città che, forte della sua posizione geografica strategica al centro del Mediterraneo, conferma la sua vocazione storica di cerniera tra Oriente e Occidente, tra Nord e Sud, soprattutto nei periodici momenti di frattura tra le due sfere del mondo mediterraneo, contribuendo a unire idee e visioni. Nell’ambito della sua attenta attività di promozione culturale sul territorio reggino, l’Associazione ha adesso deciso di aprirsi anche all’arte del cinema e inaugura questo nuovo percorso con un evento, A Reggio con papà, che è anche l’occasione per sancire il gemellaggio tra due importanti Festival del Cinema calabrese, il LIFF e il RCFF.

Le parole di Gianlorenzo Franzì

“Sono lieto e onorato di ufficializzare un gemellaggio con il RCFF, sugellato con l’amico direttore e collega Michele Geria” dichiara Gianlorenzo Franzì, ideatore, assieme a Iorfida, dell’incontro dedicato a Carlo Verdone. “Un gemellaggio che porterà un arricchimento ai due eventi, che lavorano e operano su piazze diverse, ma complementari, e che quindi non potranno che avere ricadute importanti sul lavoro dei Festival, da anni ormai impegnati nella diffusione della cultura dell’audiovisivo. La mia – prosegue Franzì – non è una speranza, ma una certezza, perché la nostra unione professionale ha già portato a un evento unico, quello del 5 luglio, con un artista di assoluto livello come Carlo Verdone, in una location incredibilmente affascinante e importante come quella del MArRC. Ma altre cose verranno e saranno comunicate al momento opportuno. Per ora non posso fare altro che ringraziare il RCFF e Geria per l’opportunità data al LIFF”.

Il Reggio Calabria Film Fest, giunto alla sua 19ª edizione, è uno degli appuntamenti culturali più rilevanti del Sud Italia. Ogni anno accoglie dall’Italia e dal mondo registi, attori, sceneggiatori e professionisti del settore, trasformando per qualche giorno la città dello Stretto in un vero e proprio crocevia di linguaggi artistici e progettualità culturali, con una particolare attenzione alla valorizzazione del territorio e alla promozione delle eccellenze locali.

L’intervento di Michele Geria

“Il gemellaggio con il Lamezia International Film Fest – afferma a sua volta Michele Geria, direttore del Reggio Calabria Film Fest – rappresenta un passaggio significativo, fondato su una visione condivisa del ruolo che i Festival devono svolgere oggi: non solo vetrine di cinema, ma spazi vivi di confronto culturale, crescita collettiva e promozione dei territori. Il dialogo avviato con Gianlorenzo Franzì – professionista serio, colto e appassionato – è stato naturale e immediato. Lo ringrazio per l’apertura, la generosità e la volontà di costruire insieme un progetto che, ne sono certo, avrà ricadute positive su tutto il sistema culturale calabrese.

Iniziare questo percorso con un evento di tale spessore, che vede protagonista un Maestro come Carlo Verdone nella suggestiva cornice del MArRC, è per noi motivo di soddisfazione e di stimolo per tutto ciò che verrà, oltre che una sorta di eccezionale anteprima del nostro Festival che tra qualche settimana vedrà, tra i protagonisti, proprio il Museo Nazionale di Reggio e di cui presto presenteremo il programma. RCFF e LIFF cammineranno insieme, con identità distinte ma obiettivi comuni”.

Parla il presidente Iorfida

Fa loro eco il Presidente Iorfida, che spiega: “L’idea di intitolare la Sezione Cinema dell’Associazione Culturale Anassilaos alla figura di Mario Verdone, insigne studioso di arte, letteratura, cinema, teatro e spettacolo, che ha dato un fondamentale contributo volto a riconoscere il Cinema quale alta espressione del genio umano al pari delle altre arti, favorendo così l’insegnamento delle attività cinematografiche – di cui è stato pioniere – nelle più prestigiose Università d’Italia e in particolare presso La Sapienza di Roma, dove ha a lungo insegnato, nasce nell’ambito della VIII edizione di “XENIA Book Fair/ Salone Letterario Internazionale all’aperto di Reggio Calabria” tenutosi in Città dal 5 al 6 agosto 2023.

In quella circostanza, resa possibile dall’ Ambasciatrice della Repubblica d’Armenia presso la Repubblica Italiana Tsovinar Hambardzumyan, il Sodalizio reggino conferì alla memoria dello studioso il Premio Anassilaos Civitas Europaea idealmente ritirato dal figlio Carlo Verdone, collegato in remoto da Roma. Oggi con la presenza “fisica” dell’attore Carlo Verdone si concretizza quel progetto che si propone di valorizzare il cinema quale forma d’arte autonoma e, nello stesso tempo, di istituire, nell’ambito del Premio Anassilaos, un riconoscimento intitolato a Mario Verdone, da conferire, anno dopo anno, ad una personalità che abbia dato un contributo allo sviluppo dell’arte cinematografica (registi, attori, sceneggiatori, costumisti, musicisti). Non è questa una novità per il Premio Anassilaos conferito in precedenti edizioni ai registi Giuliano Montaldo e Vittorio De Seta e al musicista Manuel De Sica, autore di importanti colonne sonore, venuti nella Città dello Stretto a ritirare il riconoscimento”.

L’evento a Reggio: info

Nella serata del 5 luglio, dunque, alle 20.30, sul terrazzo del MArRC (Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria), Franzì modererà l’incontro con Carlo Verdone, partendo proprio dal papà critico e docente. L’evento sarà anche una sorta di pre-opening sia del LIFF che del RCFF (entrambi cofinanziati dalla Fondazione Calabria Film Commission): il Festival del cinema di Lamezia partirà infatti il 14 luglio per proseguire fino al 19, il Reggio Film Fest partirà il 5 agosto per chiudersi il 9. “A Reggio con papà” sarà a ingresso libero ma con numero limitato di accessi, solo su prenotazione.