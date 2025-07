“Capri Leone Smart”, il Comune lancia la nuova App per i cittadini

StrettoWeb

Dopo il rilascio nei mesi scorsi del nuovo sito Comunale, oggi è il turno della nuova App, “Capri Leone Smart”, con cui volge al termine l’evoluzione dei servizi in front office dedicata ai cittadini. Si tratta di uno strumento pensato per facilitare il rapporto tra cittadini e amministrazione, offrendo accesso diretto a notizie, eventi, allerte di protezione civile, informazioni su uffici, servizi, luoghi di interesse e molto altro.

Le dichiarazioni

“Questi progetti, avviati dalla precedente Amministrazione con il PNRR, che ringrazio ancora una volta, oggi giungono alla loro definizione – afferma il Sindaco di Capri Leone, Bernardette Grasso. Il nuovo sito e la nuova App sono strumenti necessari per il cittadino, il quale finalmente potrà accedere ad una serie di servizi direttamente dal proprio smartphone, senza recarsi fisicamente presso gli uffici comunali. Se pensiamo alla burocrazia e al peso che comporta, direi che si tratta di una bella notizia per tutti. Si potranno inoltrare segnalazioni, rimanere aggiornati, scaricare certificati, fare richieste e tanto altro ancora. Un grande risultato, per il quale ringrazio in particolare gli uffici comunali, con in cima il dott. Maurizio Merlino e l’Assessore Salvatore Liprino per l’instancabile attività di coordinamento”.

“Dopo aver concluso la fase di test oggi finalmente rendiamo disponibile questo strumento a tutta la cittadinanza – aggiunge l’assessore Liprino. Sicuramente, insieme al sito che risponde alle più recenti linee guida in materia, si tratta di uno strumento che facilita l’accesso e la fruibilità dei servizi ai cittadini. Viviamo un’epoca di grandi evoluzioni tecnologiche. Ovviamente molti servizi saranno nel tempo implementati e migliorati, così come molti contenuti dovranno essere arricchiti. Ma questa è la strada giusta e la direzione è ormai tracciata. Ricordo che è fondamentale, per rimanere sempre aggiornati, tenere sui propri dispositivi le notifiche abilitate. Ringrazio il Sindaco e tutto il gruppo di maggioranza, per il prezioso contributo e i suggerimenti senza i quali non avremmo raggiunto questo straordinario risultato. Adesso tocca ai cittadini”.

La nuova App, Capri Leone Smart, si potrà scaricare gratuitamente ai seguenti link:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.internavigare.comuni.CapriLeoneSmart per Play Store:

https://apps.apple.com/app/id6745258045 per Apple Store.