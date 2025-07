Campo Calabro, i Carabinieri incontrano i cittadini per prevenire truffe e rafforzare la sicurezza

StrettoWeb

Si è svolto ieri, presso l’auditorium Sant’Antonio della parrocchia Santa Maria Maddalena di Campo Calabro, un incontro informativo promosso dalla Stazione dei Carabinieri locale e rivolto alla cittadinanza, con particolare attenzione alla fascia anziana della popolazione. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività di prossimità dell’Arma, finalizzate alla prevenzione dei reati e al rafforzamento del senso di sicurezza all’interno delle comunità.

A condurre l’incontro è stato il Comandante della Stazione Carabinieri di Campo Calabro, che ha illustrato le principali modalità con cui malintenzionati riescono a trarre in inganno gli anziani attraverso truffe telefoniche, porta a porta, o simulando ruoli istituzionali e familiari. L’obiettivo è stato quello di fornire strumenti concreti per riconoscere i segnali di allarme e comportamenti sospetti, sensibilizzando i partecipanti all’importanza di non aprire la porta a sconosciuti, di non fornire mai informazioni personali o bancarie al telefono e di rivolgersi immediatamente alle forze dell’ordine in caso di dubbio.

Durante l’incontro sono stati trattati anche temi legati alla sicurezza urbana, all’uso corretto del numero di emergenza 112NUE, alla collaborazione tra cittadini e Carabinieri, e al ruolo fondamentale delle stazioni dell’Arma come punto di riferimento quotidiano per la tutela dei diritti e della legalità. L’iniziativa ha riscosso grande apprezzamento da parte dei presenti, che hanno accolto con interesse e partecipazione i contenuti proposti, ponendo domande e condividendo esperienze personali.