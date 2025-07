Calcio, tutto pronto per la nuova stagione dell’Academy Sant’Agata

StrettoWeb

“Con grande entusiasmo e determinazione, diamo ufficialmente il via alla nuova stagione sportiva 2025/2026! Il Presidente Salvatore Bongiovanni ed il direttore generale Igor Gentile hanno progettato tutto con largo anticipo per questa annata. Gran parte dei Giocatori e staff tecnico riconfermati: un gruppo solido, unito e pronto a dare battaglia su ogni campo. La macchina si rimette in moto, spinta dalla passione e dall’amore per il nostro progetto, i nuovi acquisti saranno presentati sui nostri canali. Obiettivo: dare il massimo, partita dopo partita, e consolidare un collettivo fantastico. Restate sintonizzati in questi giorni per tutte le novità, sarà una stagione tutta da vivere”. E’ quanto si legge in una nota ufficiale dell’Academy Sant’Agata.