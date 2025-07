Calcio, Sporting Polistena: Francesco Paviglianiti entra a far parte dello staff tecnico con un doppio ruolo

StrettoWeb

L’ASD Sporting Polistena è lieta di annunciare di “aver raggiunto l’accordo con Francesco Paviglianiti, che entra a far parte dello staff tecnico con il ruolo di allenatore in seconda della Prima Squadra e responsabile tecnico della formazione Juniores. Paviglianiti porta con sé un bagaglio di grande esperienza sia da calciatore che da tecnico. Ex difensore di valore, ha disputato numerosi campionati di Promozione e Serie D, mettendo in campo qualità, personalità e professionalità”.

“Conclusa la carriera da calciatore, ha intrapreso con successo quella da allenatore, guidando sia Prime Squadre che ricoprendo il ruolo di allenatore in seconda, con esperienze significative in piazze come Campese, Palizzi, Bovese, Brancaleone e Bocale. La società accoglie Francesco con entusiasmo, certa che il suo apporto sarà determinante per la crescita e lo sviluppo del progetto tecnico e sportivo dello Sporting Polistena. Benvenuto mister Paviglianiti nella famiglia dello Sporting Polistena!”, si chiude la nota.