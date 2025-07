Bronzi di Riace: il docente reggino Riccardo Partinico presenta studi innovativi sulle statue antiche

StrettoWeb

Nel Museo Archeologico dei Campi Flegrei a Napoli, lo scorso 18 luglio, il docente reggino Riccardo Partinico è stato invitato dall’Archeoclub “Parthenope” per presentare i suoi ultimi studi anatomici e tecnici effettuati su dodici statue di interesse archeologico. La conferenza dal titolo “Statue, muscoli ed identità: uno sguardo innovativo sull’iconografia antica” si è svolta nella panoramica terrazza del castello di Baia con il coordinamento di Antonella Salvarezza e gli interventi di Antonio Arcudi, Archeologo, Ricercatore e Presidente di “Parthenope”, di Fabio Pagano, Direttore del Museo dei Campi Flegrei, di Mario Grimaldi, docente universitario, titolare della cattedra di Analisi e Tecniche dei monumenti antichi, Archeologo e Ricercatore Field Director e di Riccardo Partinico docente di scienze motorie e sportive.

In platea erano presenti numerosi archeologi, ricercatori e docenti di Storia dell’Arte che hanno avuto modo di conoscere il metodo di studio ideato da Riccardo Partinico, denominato “Anatomia Archeostatuaria”, valido per classificare le statue in relazione al biotipo scheletrico, al tipo di cranio, al biotipo facciale, al tipo di palpebra, di naso e di labbra, alla postura, alla gestualità ed all’ipertrofia muscolare.

Il metodo induce ad osservare in maniera diversa e più approfondita le opere d’Arte, a soffermarsi sui particolari anatomici e sulla gestualità, interpretare il vissuto corporeo del personaggi rappresentati dalle statue antiche e rilevare dati di interesse scientifico, tecnico ed artistico.

Le opere analizzate da Partinico: Auriga di Delfi, Apoxyomenos di Lussino, Zeus di Capo Artemisio, il Giovane che si incorona, l’Atleta di Kime, Perseo con la testa di Medusa, il Pugile delle Terme, il Principe Ellenistico, i Corridori di Ercolano, il Doriforo di Policleto, la Statua A e la Statua B dei Bronzi di Riace.

Tra le tante particolarità anatomiche rilevate da Partinico in merito alla postura, alla somatometria muscolare ed alla gestualità tecnica delle statue, hanno suscitato molto interesse le due recenti scoperte: i cinque denti incisivi della “Statua A” dei Bronzi di Riace che alterano la simmetria anatomica bilaterale degli antimeri e le proporzioni anatomiche del Doriforo, in particolare: l’inclinazione del tronco, il piede destro allargato, con il V dito varo e le pieghe dello scroto che risultano identici a quelli della “Statua B” e consentono di ipotizzare che Policleto sia l’autore anche di questa statua.

Il prossimo 3 agosto, alle ore 21:00, al Circolo Tennis “Rocco Polimeni” di Reggio Calabria Arcudi, Grimaldi, Partinico e Giuseppe Braghò, lo storico scopritore della vicenda del “terzo bronzo”, tratteranno, ciascuno per le proprie competenze, i Bronzi di Riace.

