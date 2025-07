Brancaleone, dal 27 luglio la 3ª edizione del Brancavillage: ospiti famosi e programma

StrettoWeb

Tornano i campioni della solidarietà in terra di Calabria. Dal 27 luglio al 2 agosto sul lungomare di Brancaleone Marina in provincia di Reggio Calabria si svolgerà la 3° edizione del Brancavillage, esposizione e stand di prodotti tipici con musica, animazione, giochi e grandi eventi. Tra le tante attività di quest’anno segnatevi queste date: Domenica 27 luglio 4° edizione della pedalata non competitiva “Di notte con le stelle del ciclismo” tutti in sella con il campione Claudio Chiappucci in collaborazione con Amaro Cardus. Ritrovo sul lungomare di Brancaleone Marina alle ore 18:00 e partenza con percorso (Jonio/Aspromonte) alle ore 19.00. Martedì 29 luglio ore 21:00 lungomare cittadino, “Cena di gala” con gli artisti e i campioni dello sport.

Mercoledì 30 luglio Footgolf beach in tour a favore della Fondazione AIRC. Calcio d’inizio ore 17.00 spiaggia lungomare di Brancaleone Marina. Manifestazione con il patrocinio della AIFG (Associazione Italiana Footgolf rappresentata da Milko Capraro) e la collaborazione di Mangimi Galtieri. Hanno risposto presente all’appello i seguenti ospiti: Claudio Chiappucci (gloria mondiale del ciclismo), Dino Baggio (ex Juventus, Parma, Inter, Torino… e in Nazionale Mondiali ’94 e ’98 ed Europeo 1996), Marco Osio (ex Parma, Torino e unico Italiano a giocare nel Palmeiras con Cafù e Rivaldo…), Davide De Marinis (cantautore italiano, estate 1999: con “Troppo Bella” subito ai primi posti delle classifiche radio Italiane, estate 2025 con il singolo “Che Meraviglia” e subito in classifica nonchè neo-vincitore del titolo “miglior videoclip”), Michele Macrì (rivelazione inviato dalla Calabria di Striscia La Notizia edizione 2025), Marco Carena (primo storico vincitore di Sanscemo 1990, poi al Festival di Sanremo e Maurizio Costanzo Show), Giacomo Aicardi (protagonista di un flashmob nel quale ha fatto cantare a più di 5 mila Italiani, a Times Square – New York, la canzone di Cremonini La Nuova Stella Di Brodwey), Andrea Bove (storico comico del duo Bove e Limardi, da Jannacci alla TV che conta), Eva Giumbo (giornalista e volto di Reggio TV) ed infine in qualità di ideatore ed organizzatore evento Footgolf in spiaggia Luca Galtieri (storico inviato di Striscia La notizia).

L’organizzazione di Brancavillage 2025 è curata dall’Associazione sportiva “ArmataBrancaleone” in collaborazione con il Comune di Brancaleone Marina. Footgolf Beach in Tour è una manifestazione a favore della Fondazione AIRC, uno stand del Comitato Calabria sarà a disposizione per la raccolta fondi… più saremo e più doneremo!

A rendere possibile la realizzazione dell’evento ha contribuito anche il Consigliere Regionale Giacomo Crinò, cui va attribuito un sentito ringraziamento per la sensibilità dimostrata ed attraverso la cui attività istituzionale è stato possibile reperire un importante finanziamento a valere sui fondi di bilancio della Regione Calabria. Tutto ciò a riprova della crescente rilevanza della manifestazione.

Evento con la benedizione di Don Vladimiro Calvari della parrocchia San Pietro apostolo di Brancaleone Marina. Tutti possono giocare a Footgolf in spiaggia l’importante è sostenere la Fondazione AIRC. Tra i tanti campioni della solidarietà confermata la partecipazione amichevole di Don Giovanni Zampaglione (Direttore dell’Ufficio diocesano sport turismo e tempo libero dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova.