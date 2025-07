Bosco verticale e Bosco orizzontale: pro e contro secondo AssoCEA Messina

StrettoWeb

Il Bosco Verticale di Stefano Boeri a Milano è diventato un’icona dell’architettura “green” e della riforestazione urbana, aprendo la strada a nuove concezioni abitative. Il “Bosco Orizzontale“, pur non essendo un singolo progetto altrettanto iconico ma piuttosto un concetto che si sta diffondendo (spesso associato a progetti come Bosconavigli, sempre di Boeri Architetti, o al recupero di borghi storici come Borgo di Vione), rappresenta un approccio complementare alla densificazione verde in città.

Di seguito l’analisi, pro e contro di entrambi i concetti, realizzata dall’Ing. Francesco Cancellieri – Presidente AssoCEA Messina APS e Responsabile Nazionale Area Tematica SIGEA-APS “Paesaggi, Aree Naturali Protette e Rete Natura 2000”.

Bosco Verticale (es. quello di Milano di Stefano Boeri Architetti)

“Pro:

Il vantaggio principale è la capacità di portare una vasta quantità di vegetazione (alberi, arbusti, piante) in aree urbane ad alta densità, dove lo spazio orizzontale per parchi e giardini è limitato o inesistente. Il Bosco Verticale di Milano ospita l’equivalente di 2 ettari di foresta. Mitigazione dell’Isola di Calore Urbana: La vegetazione sulle facciate contribuisce a ridurre la temperatura interna degli edifici in estate grazie all’ombreggiamento e all’evapotraspirazione, diminuendo il fabbisogno energetico per il raffrescamento.

Attrae diverse specie di uccelli e insetti, contribuendo alla creazione di un ecosistema urbano più ricco. Isolamento Acustico: La massa vegetale agisce come una barriera acustica, riducendo il rumore proveniente dall’esterno per gli appartamenti.

Offre ai residenti un contatto diretto con la natura, migliorando il benessere psicofisico e la qualità estetica dell’abitare. Innovazione Architettonica e Simbolo: Rappresenta un modello pionieristico e un simbolo di architettura sostenibile e bio-architettura, ispirando progetti simili in tutto il mondo.

Contro:

Costi Elevati: La costruzione di un Bosco Verticale è complessa e costosa, a causa della necessità di strutture portanti robuste, sistemi di irrigazione e drenaggio sofisticati, e la selezione di piante adatte a condizioni estreme (vento, altezza). Questo si traduce spesso in prezzi elevati degli immobili.

Sebbene contribuisca al verde urbano, i benefici diretti (come l’ombra e la vista del verde) sono principalmente goduti dagli abitanti dell’edificio e dalle immediate vicinanze, meno dalla città nel suo complesso rispetto a un parco pubblico. Impatto Estetico e Ambientale del Sistema Edilizio: Alcuni critici sostengono che, nonostante il verde, l’impatto complessivo della costruzione di un grattacielo, in termini di energia inglobata e materiali utilizzati, debba essere valutato attentamente per la sua reale sostenibilità“.

Bosco Orizzontale (concetto di integrazione estesa del verde a livello del suolo o su strutture più basse)

“Pro:

Accessibilità e Fruizione Pubblica: Il verde è prevalentemente a livello del suolo, rendendolo più accessibile e fruibile da tutti i cittadini come parchi, giardini o aree pedonali. Questo favorisce la socialità e il benessere della comunità.

Non richiede gli stessi accorgimenti strutturali e di ingegneria per sostenere il peso della vegetazione e gestire l’irrigazione in altezza. Integrazione con il Territorio Esistente: Può essere più facilmente integrato in contesti urbani esistenti, riqualificando aree dismesse o spazi aperti. Esempi come Bosconavigli a Milano integrano il verde in un edificio che si sviluppa orizzontalmente ma con forte continuità col verde circostante.

Contro:

Requisito di Spazio: Il limite maggiore è la necessità di grandi superfici di terreno disponibili, spesso difficili da trovare in città densamente popolate e con prezzi immobiliari elevati.

Non offre la stessa “spettacolarità” e l’integrazione di un bosco in altezza, che può essere un punto di forza architettonico e un simbolo di innovazione. Minore Protezione per gli Edifici: Non fornisce lo stesso livello di isolamento termico e acustico diretto per le facciate degli edifici, come fa il verde verticale“.

Complementarietà e Sinergia

“Invece di vederli come alternativi, è più utile considerare il Bosco Verticale e il Bosco Orizzontale come approcci complementari e parte di una strategia più ampia per rendere le città più verdi e sostenibili.

Il Bosco Verticale è una soluzione innovativa e di grande impatto per la densificazione del verde in contesti ad altissima densità urbana , dove lo spazio a terra è una risorsa scarsa e preziosa. È un modello per l’architettura del futuro che mira a portare la natura dove prima non c’era.

è una soluzione innovativa e di grande impatto per la , dove lo spazio a terra è una risorsa scarsa e preziosa. È un modello per l’architettura del futuro che mira a portare la natura dove prima non c’era. Il Bosco Orizzontale (o più ampiamente la pianificazione di parchi urbani, cinture verdi, tetti verdi estensivi e giardini diffusi) rappresenta un approccio più tradizionale ma altrettanto vitale per la rigenerazione urbana a livello del suolo, favorendo l’accessibilità, la fruizione pubblica e l’efficacia ecologica su scala più vasta.

La città ideale del futuro probabilmente integrerà entrambi i concetti: grattacieli verdi che portano la natura in cielo e ampi spazi verdi a terra che fungono da “polmoni” e luoghi di socialità per le comunità”.