Doppia nazionalità: Guinea-Bissau e Portogallo. Il Bocale annuncia Calocane

StrettoWeb

“Il Bocale Admo è felice di dare il benvenuto a Paulo Calocane, centrocampista classe 2000, doppia nazionalità Guinea-Bissau e Portogallo. Giocatore di grande potenza fisica e ottima tecnica, Paulo si è formato in Portogallo con le giovanili di Farense e Belenenses, indossando poi le maglie di Alverca, Alcanenense ed Eléctrico”. Così in una nota il Bocale annuncia un nuovo arrivo, Paulo Calocane.

“Sono molto felice di arrivare al Bocale. Ho trovato un ambiente serio, una squadra motivata e una società che mi ha voluto davvero. Voglio dare tutto in campo per questi colori e aiutare il mister e i compagni a raggiungere i nostri obiettivi. Ho scelto di venire qui perché sento che posso crescere ancora come giocatore e come uomo. Non vedo l’ora di conoscere i tifosi e di dare il massimo per ripagare la loro fiducia”. Un innesto di qualità e personalità per la rosa di mister Lo Gatto. Da oggi questa è casa tua. Benvenuto Paulo”.