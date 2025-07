Biblioteca comunale e Archivio Storico di Messina, sospesa l’attività al pubblico

StrettoWeb

Oggi, giovedì 24 luglio, la Biblioteca comunale “Tommaso Cannizzaro” e l’Archivio Storico di Messina sospenderanno i propri servizi al pubblico esclusivamente in orario pomeridiano (dalle 15 alle 18). La Biblioteca comunale rimane aperta stamani con il normale orario di apertura al pubblico. Il personale rimane comunque a disposizione per eventuali richieste urgenti, che potranno essere inoltrate via email all’indirizzo [email protected] o telefonicamente ai numeri 0907723549/3499/3408.