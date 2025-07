Beach Hockey, SSD UniMe punta al successo all’Allinparty

StrettoWeb

Scalda i motori il team hockey della SSD UniMe che, nel prossimo weekend, sarà di scena al Mediterranea Club per il torneo di beach hockey realizzato nell’ambito dell’Allinparty 2025, quinta edizione del “Festival dello Sport Inclusivo” organizzato da Mediterranea Eventi, Associazione Italiana Sclerosi Multipla e Triptop, con il patrocinio anche dell’Università degli Studi di Messina.

Tra un ricco cartellone di attività sportive, momenti di intrattenimento e di confronto, ci sarà spazio anche ad una nuova ed entusiasmante edizione del torneo di beach hockey, in programma nel pomeriggio di sabato 2 agosto, quando si svolgeranno contemporaneamente oltre 20 discipline sportive. Novità assoluta di questa edizione del torneo realizzato sulla sabbia, anche per questa edizione patrocinato dalla Federazione Italiana Hockey e organizzato grazie alla fattiva collaborazione del team hockey universitario, sarà sicuramente quella di praticarlo per gran parte in notturna. “In Olanda, Australia, Spagna e Argentina il beach hockey è già una disciplina consolidata e con tanto seguito – spiega Giacomo Spignolo, Responsabile del settore Hockey grigio-azzurro e responsabile tecnico del torneo – In Italia ci stiamo sicuramente provando da alcuni anni, ci vuole tempo ma già alcune regioni come Sardegna, Liguria, Marche, Emilia-Romagna e Puglia, oltre alla nostra Sicilia, offrono diversi tornei, come quello appunto realizzato all’interno dell’Allinparty già dal 2022”.

Un torneo che vanta una vasta adesione, con ben 8 formazioni iscritte, e sarà realizzato con formula che prevede due gironi da quattro, con gare di sola andata; alla fine, secondo il piazzamento si disputeranno le 4 finali. Nel Girone A si sfideranno la SSD Unime, PU Messina, Kalkis Taormina Beach e Messina Master Beach), mentre nel Girone B lotta aperta tra PGS Don Bosco Barcellona, GS Raccomandata Giardini, Unime Boys e Naxsos Beach. È la GS Raccomandata Giardini la detentrice del titolo di tre edizioni, sicuramente il team più “attrezzato” in questa disciplina; una vittoria a testa, invece, per PGS Don Bosco Barcellona e Valverde Catania.

Ancora senza successi, ma con tanta voglia di trovare la sua prima vittoria, la SSD Unime, che in questa edizione tenterà di scrollarsi di dosso l’etichetta di “eterna seconda”., Team ben organizzato quello che si presenterà sulla sabbia del campo di Milazzo, con la grande novità anche della presenza dell’egiziano Hayman khalil, pronto a dare una mano importante ai grigio-azzurri per cercare di riscattarsi dopo la finale persa nella scorsa edizione proprio contro la GS Raccomandatala Giardini.

“Ci piacerebbe sempre di più allargare il più possibile i nostri orizzonti – prosegue Spignolo – ed in questo senso un bel segnale è dato dal fatto che al torneo sarà presente anche la nostra squadra Juniores. Più in generale, poter partecipare ad un torneo con diverse squadre provenienti da tutta la Sicilia è sicuramente un grande stimolo per i nostri ragazzi e per tutto il movimento. Avere il patrocinio della Federazione, inoltre, rappresenta un ulteriore sinonimo di bontà del progetto e, di conseguenza, la nostra collaborazione tecnica, cosi come la partecipazione dei nostri ragazzi e dei diversi team è stata sicuramente molto semplice. Sarà, ne sono certo, un’edizione fantastica”.