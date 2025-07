Bando MIMIT fotovoltaico, la guida di Domotek: come abbattere i costi dell’energia sfruttando gli incentivi statali

StrettoWeb

Dal post pandemia di Covid la situazione relativa ai costi dell’energia è diventata argomento di accesa discussione. I prezzi sono lievitati, l’inflazione galoppa e tanto per i privati cittadini quanto per le imprese la questione energetica è un grosso elefante nella stanza con cui si è costretti a fare i conti. In tutti i sensi. La crisi energetica e gli scossoni internazionali legati a diverse situazioni geopolitiche instabili rendono urgenti le necessità di trovare soluzioni che possano che permettano di slegarsi dalle fonti energetiche attuali favorendo una transizione green, economica e competitiva.

Dal 4 aprile scorso è possibile usufruire del Bando MIMIT Fotovoltaico, una novità promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) pensato per supportare le PMI italiane che vogliono legarsi a fonti di energia rinnovabili. Domotek S.r.l Reggio Calabria, azienda di riferimento sul territorio reggino per quanto riguarda il comparto green ed energetico, ha realizzato per i lettori di StrettoWeb una guida pratica ed esaustiva su come funziona il Bando MIMIT e come sfruttarlo al meglio.

Che cos’è il Bando MIMIT per il fotovoltaico?

Il Bando MIMIT fotovoltaico è un progetto nato nell’ambito del programma europeo REPowerEU, inserito nel PNRR – Missione 7, Investimento 16. È un contributo a fondo perduto che permette alle piccole e medie imprese di ottenere risorse economiche per installare impianti fotovoltaici, mini eolici e sistemi di accumulo per l’autoconsumo. L’obiettivo fa parte della strategia nazione di riduzione della dipendenza dai combustibili fossili e accelerare la transizione ecologica delle imprese.

Il Bando MIMIT fotovoltaico è aperto a tutte le PMI con sede sul territorio italiano, seppur esistano le seguenti eccezioni relative a imprese operanti nei settori:

produzione di carbone

agricoltura primaria

pesca e acquacoltura

Inoltre, le imprese devono rispettare il principio DNSH – Do No Significant Harm: non devono arrecare danni significativi all’ambiente, come previsto dal regolamento europeo n. 852/2020.

Bando MIMIT: 320 milioni per il Mezzogiorno

Il bando mette a disposizione un totale di 320 milioni di euro, così distribuiti:

il 40% (128 milioni) riservato alle regioni del Sud Italia;

il 40% (128 milioni) destinato alle micro e piccole imprese.

La strategia MIMIT è quella di favorire le aziende di piccole dimensioni, in particolar modo quelle localizzate nel Sud Italia, al fine di garantire uno sviluppo energetico equo e diffuso sull’intero territorio italiano permettendo anche al Mezzogiorno di ridurre il gap con il resto del Paese.

Come utilizzare i fondi del Bando MIMIT

Il Bando MIMIT finanzia i seguenti progetti:

impianti fotovoltaici per l’autoconsumo immediato

impianti mini eolici per l’autoconsumo

sistemi di accumulo (es. batterie) per l’autoconsumo differito

Ogni progetto deve essere dotato di una diagnosi energetica ex-ante, realizzata da professionisti del settore, che analizzi i consumi attuali e giustifichi la scelta tecnologica.

Spese ammissibili e percentuali

Ogni progetto deve rientrare nel range che va da una spesa minima di 30.000 € e una spesa massima di 1.000.000 €. Questo intervallo di valori consente alle imprese medio-piccole di accedere al contributo, realizzando interventi significativi ma sostenibili.

Sono considerate ammissibili tutte le spese relative a:

acquisto e installazione dell’impianto fotovoltaico o mini eolico

apparecchiature digitali funzionali all’impianto

sistemi di accumulo

diagnosi energetica ex-ante.

Le agevolazioni previste dal Bando MIMIT fotovoltaico sono erogate sotto forma di contributo a fondo perduto, con le seguenti percentuali:

40% per le micro e piccole imprese

30% per le medie imprese

30% per i sistemi di accumulo

50% per la diagnosi energetica

È importante sottolineare che il contributo non è un credito d’imposta, ma un vero e proprio finanziamento diretto, che riduce l’investimento iniziale e abbrevia i tempi di rientro.

Come presentare domanda per il Bando MIMIT?

È possibile presentare domanda attraverso la piattaforma Invitalia. Bisogna dotarsi di:

visura camerale e documenti dell’impresa

diagnosi energetica e relazione tecnica

preventivi dettagliati

eventuali autorizzazioni necessarie

documentazione per il rispetto del principio DNSH.

Una volta ottenuto il contributo, l’impresa ha 18 mesi di tempo per completare l’intervento, installare l’impianto e rendicontare le spese. Sono previsti controlli sia in fase finale che a campione dopo la realizzazione, per assicurare la regolarità e l’effettivo utilizzo dell’energia prodotta per autoconsumo.