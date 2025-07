Bagnara, celebrazioni estive in onore di Maria SS. Immacolata

StrettoWeb

Domenica prossima 6 luglio 2025,la Cittadella dell’Immacolata sarà il cuore pulsante di una giornata intensa di celebrazioni estive in onore dell’Immacolata Concezione, un appuntamento atteso e sentito da numerose realtà ecclesiali della Calabria e Sicilia. Comunità, gruppi, famiglie e singoli fedeli si ritroveranno per vivere insieme un tempo di profonda spiritualità, preghiera e condivisione fraterna, raccolti attorno alla Vergine Immacolata, modello di umiltà, obbedienza e amore totale al Signore. In un tempo in cui tanti sentono il bisogno di radici spirituali forti e autentiche relazioni umane, questa giornata rappresenta un dono prezioso per ravvivare il cammino della fede e per sentirsi parte viva della Chiesa, corpo mistico di Cristo.

Il cuore della giornata sarà previsto alle ore 18:30, con la solenne concelebrazione eucaristica, segno della comunione tra i fedeli e Cristo e sintesi di tutta la vita cristiana. A seguire, si svolgerà la processione mariana per i viali della Cittadella, un segno visibile di popolo in cammino, che manifesta pubblicamente la propria fede e l’affidamento a Maria, stella del mattino e madre sempre presente. Un particolare motivo di gratitudine accompagna quest’anno le celebrazioni: ricorre infatti il 25° anniversario di fondazione dei Piccoli Fratelli e Sorelle dell’Immacolata, realtà religiosa nata nel 2000 su iniziativa di padre Santo Donato. Questa comunità nel silenzio e nella semplicità del quotidiano, ha saputo offrire per un quarto di secolo una testimonianza coerente e luminosa di vita consacrata, fondata sull’ascolto della Parola, sull’adorazione, sul servizio fraterno e sulla missione.

La Cittadella dell’Immacolata apre le sue porte a tutti

L’intera giornata vuole essere un invito a lasciarsi rinnovare dalla grazia, a riscoprire la bellezza della vocazione cristiana vissuta in comunione con i fratelli e le sorelle nella fede, e a camminare, come Maria, nella piena disponibilità al progetto di Dio. In un tempo in cui spesso prevalgono individualismo e disgregazione, ritrovarsi insieme nel nome di Maria significa rimettere al centro ciò che conta: la sequela di Cristo, la fraternità vissuta e la fedeltà quotidiana al Vangelo. La Cittadella dell’Immacolata apre le sue porte a tutti, per accogliere ogni cuore in ricerca, ogni fedele desideroso di luce e consolazione, ogni comunità che voglia condividere un tempo di grazia e rigenerazione spirituale. Un’occasione per riscoprire che, quando si cammina insieme nella preghiera e nella carità, la Chiesa si fa casa, famiglia, missione.