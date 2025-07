Si avvicina il Messinacon: il 12 e 13 luglio l’evento “NerDays”

StrettoWeb

A Messina sta per tornare un nuovo evento dedicato alla cultura pop: dopo il banco di prova della tre giorni organizzata a gennaio, il Centro Commerciale Maregrosso è di nuovo pronto ad accogliere i NerDays, l’evento organizzato da The King and Queen Cosplay ed EccoTech dedicato a tutti gli appassionati del mondo nerd, dal collezionismo di carte e action figure ai fumetti e il cosplay, che si svolgerà sabato 12 luglio e domenica 13 luglio con ingresso gratuito.

“Il successo dell’evento di gennaio ci ha portato a voler rinnovare l’evento ed organizzarlo in una cornice estiva. Questa versione “zero” rappresenta un nuovo inizio per la manifestazione e allo stesso tempo un’anticipazione per la futura seconda edizione“, spiega Giuseppe Ferrara, uno degli organizzatori dell’evento. “Ringraziamo in particolar modo StrettoCrea ed il Messinacon per l’appoggio e l’entusiasmo nel voler collaborare insieme a noi per la riuscita dell’evento, divenendo i nostri sponsor ufficiali. E’ importante che le varie realtà di Messina lavorino in armoni“, conclude Ferrara.

Il programma della due giorni del NerDays Zero comprende tornei di giochi di carte come One Piece, Yu-Gi-Oh e Magic, esposizioni di artigianato e articoli da collezionismo, ma soprattutto ci sarà la possibilità di vincere una Nintendo Switch 2 o un abbonamento del Messinacon (5-6-7 settembre, Villa Dante) tramite una lotteria che si svolgerà l’ultimo giorno.