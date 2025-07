I negoziati preparatori di Bonn per la COP30: l’analisi di AssoCEA Messina

StrettoWeb

“I negoziati preparatori di Bonn per la COP30, tenutisi dal 16 al 26 giugno 2025, hanno rappresentato una tappa cruciale nel percorso verso la Conferenza delle Parti delle Nazioni Unite sul clima che si terrà a Belém, in Brasile, a novembre. Questi negoziati intermedi, noti come SB62, hanno affrontato temi chiave come i finanziamenti per il clima, la mitigazione delle emissioni, l’adattamento ai cambiamenti climatici e la gestione dei danni e delle perdite”. È quanto affermato da Associazione per lo Sviluppo SOstenibile e Centro di Educazione Ambientale Messina sui negoziati di Bonn per la COP30.

“I negoziati preparatori di Bonn per la COP30, conclusi di recente, hanno mostrato un quadro complesso, caratterizzato da progressi limitati, tensioni persistenti e molti temi irrisolti, che saranno rinviati alla conferenza di Belém. – aggiunge AssoCEA Messina – Ecco i punti chiave:

1. Finanza Climatica: L’elefante nella stanza

Mancanza di progressi significativi: Il tema dei finanziamenti per il clima, in particolare per i paesi in via di sviluppo, è rimasto il nodo cruciale. Nonostante la promessa della COP29 di mobilitare 1.300 miliardi di dollari all’anno entro il 2035 (di cui almeno 300 miliardi da fonti pubbliche), a Bonn è mancata una roadmap concreta su come distribuire e attivare questi fondi.

Divergenze su fonti e strumenti: Non è chiaro chi contribuirà e con quali strumenti, e crescono i timori che gran parte della cifra dipenda da investimenti privati e meccanismi incerti. I paesi in via di sviluppo hanno insistito sulla necessità di finanziamenti pubblici in forma di sovvenzioni e prestiti agevolati.

2. Obiettivo Globale sull’Adattamento (GGA)

Progressi procedurali, ma disaccordo su indicatori e finanza: Sebbene siano stati fatti dei passi avanti nella definizione degli indicatori per misurare i progressi sull’adattamento, permangono forti divergenze tra le Parti. I paesi in via di sviluppo si sono opposti all’inclusione di indicatori relativi alla finanza climatica, temendo che sposti l’attenzione dagli impatti e dalle soluzioni concrete ai flussi finanziari.

Decisione rinviata: La discussione sulla versione finale degli indicatori è stata rinviata a Belém, con l’obiettivo di arrivare a non più di 100 indicatori per la COP30.

3. Mitigazione e Nuovi Contributi Determinati a Livello Nazionale (NDC)

Progressi scarsi: I negoziati sul programma di lavoro per la mitigazione (Sharm el-Sheikh Mitigation Ambition and Implementation Work Programme) non hanno visto grandi successi.

NDC insufficienti: È emerso che gli attuali NDC (piani nazionali di riduzione delle emissioni) non sono sufficienti per raggiungere l’obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 1,5°C, e la transizione energetica globale è considerata troppo lenta. Pochi paesi hanno presentato nuovi NDC o manifestato l’intenzione di modificarli a Bonn.

4. Transizione Giusta

Un punto di svolta: Nonostante le difficoltà generali, c’è stato un importante “sfondamento” per le priorità della società civile in merito alla Transizione Giusta. Grazie alla pressione di movimenti sociali, lavoratori e comunità in prima linea, le loro richieste sono state ufficialmente inserite nel processo climatico dell’ONU. Se approvato alla COP30, il meccanismo di Transizione Giusta richiederà e supporterà i governi a mettere al primo posto le esigenze delle persone in ogni piano climatico.

5. Loss and Damage (Perdite e Danni)

Attenzione limitata: Il tema delle perdite e dei danni non ha ricevuto l’attenzione che avrebbe meritato durante i negoziati di Bonn, nonostante la sua urgenza per le comunità più vulnerabili agli impatti climatici. Resta da vedere come sarà affrontato nella roadmap Baku- Belém.

6. Contesto Geopolitico e Leadership

Tensioni e assenze: L’atmosfera a Bonn è stata tesa, anche a causa dei disaccordi persistenti sulla finanza climatica dopo la COP29 di Baku. L’agenda della conferenza è stata adottata con un ritardo di due giorni. Si è notata l’assenza della delegazione degli Stati Uniti, vista da alcuni come un fattore che ha ridotto gli ostacoli, da altri come un segnale di cambiamenti nelle dinamiche geopolitiche.

Ruolo del Brasile: La presidenza brasiliana della COP30 ha dimostrato un approccio diplomatico aperto e inclusivo, riuscendo a far progredire alcune questioni procedurali bloccate in precedenza. Ci si aspetta ora che il Brasile assuma un ruolo di leadership più incisivo a livelli politici superiori per sbloccare le decisioni più difficili“.

“In sintesi, i negoziati di Bonn hanno chiarito le posizioni delle Parti e sottolineato l’urgenza di decisioni concrete a Belém. La strada verso la COP30 rimane in salita, con la finanza, l’adattamento e la mitigazione come temi centrali che richiederanno un impegno politico significativo per trovare un terreno comune“, conclude AssoCEA Messina.