AssoCEA Messina: il rapporto fra ingegneria naturalistica e alberi in città

StrettoWeb

Il concetto di invarianza idraulica nelle città è sempre più centrale nella pianificazione urbana sostenibile, soprattutto di fronte ai cambiamenti climatici e all’aumento degli eventi meteorici estremi. Si riferisce alla capacità di un sistema urbano di mantenere inalterato (o addirittura migliorare) il regime idraulico naturale pre-urbanizzazione, minimizzando gli impatti negativi del deflusso superficiale. Gli alberi, inseriti in un’ottica di ingegneria naturalistica, giocano un ruolo fondamentale nel raggiungimento di questo obiettivo.

Di seguito l’analisi sul tema redatta dall’Ing. Francesco Cancellieri – Presidente AssoCEA Messina APS e Responsabile Nazionale Area Tematica SIGEA-APS “Paesaggi, Aree Naturali Protette e Rete Natura 2000”.

Invarianza idraulica

“Ecco i principali legami funzionali tra gli alberi urbani e l’invarianza idraulica:

Intercettazione delle Precipitazioni (Canopy Interception): Funzione: Le chiome degli alberi intercettano una porzione significativa delle precipitazioni prima che queste raggiungano il suolo. L’acqua intercettata viene poi evaporata direttamente nell’atmosfera o trattenuta sulla superficie delle foglie fino a saturazione.

Le chiome degli alberi intercettano una porzione significativa delle precipitazioni prima che queste raggiungano il suolo. L’acqua intercettata viene poi evaporata direttamente nell’atmosfera o trattenuta sulla superficie delle foglie fino a saturazione. Impatto sull’Invarianza Idraulica: Questo processo riduce il volume totale di acqua che contribuisce al deflusso superficiale. Per piogge di lieve o media intensità, l’intercettazione può essere molto efficace, ritardando e diminuendo il picco di piena, fondamentale per mantenere l’invarianza idraulica. Ritardo del Deflusso (Runoff Delay): Funzione: Anche la pioggia che supera l’intercettazione fogliare e raggiunge il suolo attraverso il gocciolamento dalle foglie o lo scorrimento lungo i tronchi impiega più tempo a confluire. Il fogliame e i rami creano una resistenza al flusso, rallentando la caduta delle gocce. Al suolo, la lettiera di foglie e le radici superficiali agiscono come ostacoli naturali, ritardando ulteriormente il movimento dell’acqua.

Anche la pioggia che supera l’intercettazione fogliare e raggiunge il suolo attraverso il gocciolamento dalle foglie o lo scorrimento lungo i tronchi impiega più tempo a confluire. Il fogliame e i rami creano una resistenza al flusso, rallentando la caduta delle gocce. Al suolo, la lettiera di foglie e le radici superficiali agiscono come ostacoli naturali, ritardando ulteriormente il movimento dell’acqua. Impatto sull’Invarianza Idraulica: Questo rallentamento prolunga i tempi di corrivazione, spalmando il picco di piena su un periodo più lungo e riducendone l’intensità. Ciò è cruciale per evitare sovraccarichi improvvisi ai sistemi di drenaggio e per prevenire allagamenti rapidi. Aumento dell’Infiltrazione (Increased Infiltration): Funzione: Le radici degli alberi, attraverso la loro crescita e ramificazione, creano una rete di canali e pori nel terreno. Questa “biopori” migliora significativamente la permeabilità e la capacità di infiltrazione del suolo. Inoltre, la presenza di alberi favorisce l’accumulo di materia organica (humus) che migliora la struttura del suolo e la sua capacità di trattenere acqua.

Le radici degli alberi, attraverso la loro crescita e ramificazione, creano una rete di canali e pori nel terreno. Questa “biopori” migliora significativamente la permeabilità e la capacità di infiltrazione del suolo. Inoltre, la presenza di alberi favorisce l’accumulo di materia organica (humus) che migliora la struttura del suolo e la sua capacità di trattenere acqua. Impatto sull’Invarianza Idraulica: Un’infiltrazione maggiore significa che una quota maggiore di acqua piovana penetra nel sottosuolo, ricaricando le falde acquifere e riducendo drasticamente il volume di acqua che deve essere gestito dai sistemi di drenaggio artificiali. Questo è uno degli aspetti più potenti per mantenere l’invarianza idraulica, simulando il comportamento idrologico di un terreno naturale non urbanizzato. Assorbimento dell’Acqua tramite Transpirazione: Funzione: Gli alberi assorbono acqua dal terreno attraverso le radici e la rilasciano nell’atmosfera sotto forma di vapore acqueo tramite il processo di traspirazione.

Gli alberi assorbono acqua dal terreno attraverso le radici e la rilasciano nell’atmosfera sotto forma di vapore acqueo tramite il processo di traspirazione. Impatto sull’Invarianza Idraulica: Sebbene la traspirazione non influenzi direttamente il picco di piena di un singolo evento piovoso (che è un processo più rapido), essa contribuisce a mantenere il terreno meno saturo tra un evento e l’altro. Un suolo meno saturo ha una maggiore capacità di assorbire piogge successive, contribuendo all’invarianza idraulica nel lungo periodo. Riduzione della Superficie Impermeabile (Indiretta): Funzione: L’ingegneria naturalistica promuove l’integrazione degli alberi in spazi che altrimenti sarebbero pavimentati o impermeabilizzati (es. parcheggi permeabili con alberi, piazze verdi).

L’ingegneria naturalistica promuove l’integrazione degli alberi in spazi che altrimenti sarebbero pavimentati o impermeabilizzati (es. parcheggi permeabili con alberi, piazze verdi). Impatto sull’Invarianza Idraulica: Anche se gli alberi di per sé non rendono permeabile una superficie impermeabile esistente, la loro presenza incoraggia la progettazione di aree più verdi e meno sigillate. Ogni metro quadrato di superficie permeabile in più contribuisce positivamente all’invarianza idraulica, riducendo il deflusso e favorendo l’infiltrazione. Supporto alle Infrastrutture Verdi per la Gestione delle Acque (Green Infrastructure): Funzione: Gli alberi sono componenti chiave di soluzioni basate sulla natura come i “rain garden” (giardini della pioggia), le bioswale (fasce vegetate filtranti), le trincee drenanti e i bacini di ritenzione vegetati. In questi sistemi, gli alberi lavorano sinergicamente con altre piante e strati di terreno per intercettare, rallentare e infiltrare l’acqua piovana.

Gli alberi sono componenti chiave di soluzioni basate sulla natura come i “rain garden” (giardini della pioggia), le bioswale (fasce vegetate filtranti), le trincee drenanti e i bacini di ritenzione vegetati. In questi sistemi, gli alberi lavorano sinergicamente con altre piante e strati di terreno per intercettare, rallentare e infiltrare l’acqua piovana. Impatto sull’Invarianza Idraulica: Queste infrastrutture verdi sono progettate specificamente per gestire i volumi di deflusso e replicare i processi idrologici naturali. Gli alberi ne aumentano l’efficacia, rendendole strumenti potenti per il mantenimento dell’invarianza idraulica a livello di quartiere o città.

In conclusione, l’ingegneria naturalistica non vede gli alberi come semplici abbellimenti, ma come veri e propri “strumenti idraulici” viventi. La loro corretta selezione, piantumazione e gestione all’interno del tessuto urbano sono strategie essenziali per mitigare gli effetti dell’urbanizzazione sul ciclo idrologico, contribuendo in modo significativo al raggiungimento dell’invarianza idraulica e alla resilienza delle nostre città di fronte agli eventi climatici futuri“.