Arriva la nuova tessera 2026 dell’associazione “Incontriamoci Sempre”

“Pronta la nuova tessera 2026 dell’associazione “Incontriamoci sempre” ODV: rappresenta un tratto del Piccolo Museo FS Pietro Germi, opere disegnate dall’artista Alessandro Allegra, opere di grande pregio artistico e culturale che hanno un unico filo conduttore: le nostre radici, la nostra storia. La tessera 2026 di “Incontriamoci Sempre” raffigura un classico delle Mitiche FS, la sala di attesa, la biglietteria, gli orari di arrivo e partenza, la classica panca; una panca che è in dotazione al museo, datata primi del ‘900″. Così in una nota l’associazione presenta la nuova tessera.

“Come da tradizione, anche se la tessera è del 2026, l’inizio del tesseramento parte dall’1 settembre 2025. Tutto ciò per permettere di iniziare a programmare la stagione sociale, culturale e di volontariato, visto che l’associazione non richiede e non riceve contributi da parte degli enti. Questo garantisce la libertà della programmazione delle attività: la libertà e la dignità sono i capisaldi del modo di essere dell’associazione.

Al premio Simpatia della Calabria del prossimo 6 settembre, la tessera 2026 farà il suo esordio, com’è notorio il costo della tessera è quasi simbolico, rappresenta una sorta di legame in cui ci sono dei valori importanti a cui ci teniamo tantissimo, come quelli umani. Stare bene insieme ed in aggregazione è lo spirito che anima l’associazione, che da tantissimi anni ha fatto della stazione FS di RC S Caterina un punto di riferimento culturale in città, ed un modello d’esempio a livello Nazionale, di cui le FS Nazionali vanno fieri: sul magazine delle Frecce FS, su FS News.It , sui volumi di RFI della direzione Nazionale”.