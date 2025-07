Angelo Musolino è ancora Presidente di Conpait. Nel direttivo confermato Davide Destefano della gelateria “Cesare”

StrettoWeb

L’assemblea nazionale di Conpait (Confederazione Pasticceri Italiani), riunitasi a Roma nella suggestiva cornice dell’Hotel Royal Santina, ha riconfermato all’unanimità Angelo Musolino alla guida dell’associazione per il prossimo mandato. Una conferma che premia l’impegno e la visione con cui Musolino ha guidato Conpait negli ultimi anni, consolidando il ruolo dell’associazione come punto di riferimento per l’intero comparto della pasticceria italiana, sia a livello nazionale che internazionale.

Durante l’incontro sono stati illustrati i risultati raggiunti, tra cui l’ampliamento delle attività formative, il rafforzamento delle relazioni istituzionali e l’avvio di importanti progetti per la valorizzazione dell’artigianalità made in Italy. “La pasticceria italiana merita una voce forte e coesa. Continueremo a lavorare per sostenere i professionisti del settore e per promuovere l’eccellenza che ci contraddistingue nel mondo”, ha dichiarato Musolino nel suo intervento.

Fanno parte del direttivo, oltre al presidente Musolino, anche Davide Destefano, Matteo Papagno, Massimo Chierico, Fabio Taverna, Peppe Leotta, Davide Lauria, Riccardo Magni, più i delegati regionali. Il maestro Musolino ha proposto di nominare come Presidente onorario Massimo Chierico. Vice Presidente Leotta, segretario Papagno, tesoriere Destefano. La riunione si è conclusa con un caloroso applauso da parte dei presenti e l’annuncio di nuove iniziative già in programma per i prossimi mesi.