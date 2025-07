“Amici del Museo di Reggio Calabria”: Arillotta confermato presidente

StrettoWeb

Presieduta dal socio ing. Nicola Pavone, si è tenuta l’Assemblea Generale Ordinaria dell’Associazione ‘Amici del Museo’, avente all’ ordine del giorno la nomina del Presidente e del Consiglio Direttivo. I lavori sono stati aperti con una relazione ampia e particolareggiata dal Presidente uscente, prof. Francesco Arillotta, sull’attività svolta nel biennio 2023- 2024. Egli ne ha ricordato i momenti più salienti e significativi. E’ seguito un ampio dibattito, nel corso del quale si sono delineate le iniziative che l’Associazione prenderà nel biennio 2025-2026, nei settori culturali previsti dallo Statuto: Arte, Archeologia e Storia. Si è preceduto quindi al alla nomina del Presidente che ha visto confermato, con voto unanime, il prof. Francesco Arillotta.

Di seguito è stato eletto il Consiglio Direttivo, che è risultato così composto: Aloi Bruno, Bellantonio ‘Minella, Conti Pasquale, Costarella Fausto, Crocè Paolo, D’Agostino Pasquale, Laganà Renato, La Ruffa Giovanni, Mancini Rino, Papalia Domenico, Rizzo Fulvio, Schepsi Marita, Serranò Anna.

Sono stati nominati anche i responsabili dei Dipartimenti, nelle persone della prof. Enza Barbaro, della prof. Minella Bellantonio e del prof. Renato Laganà.

Arillotta, nel ringraziare per la fiducia accordatagli, ha chiesto a tutti i soci un ulteriore impegno, per realizzare le iniziative che si andranno a prendere, sempre come servizio per la promozione culturale della Città.