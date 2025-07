“aMEimporta”: a Messina un evento interculturale per promuovere accoglienza, partecipazione e inclusione sociale

StrettoWeb

Si terrà venerdì 18 luglio, dalle ore 19.00 alle 23.00, in Piazza Casa Pia a Messina, la festa conclusiva del progetto “aMEimporta” realizzato con contributi del Fondo Politiche migratorie per l’inclusione dei cittadini di paesi terzi nelle aree urbane a maggiore vulnerabilità. L’iniziativa, aperta a tutti, nasce con l’obiettivo di promuovere la rete di prossimità per rispondere in modo concreto ai bisogni delle persone, favorendo il dialogo tra le comunità locali e le realtà migranti presenti del territorio.

Il progetto “aMEimporta” è stato concepito per promuovere percorsi di inclusione, scambio e collaborazione, favorendo l’inserimento attivo e partecipato delle diverse comunità di stranieri presenti in città. Al centro del processo ci sono gli individui, la valorizzazione delle differenze culturali e il rafforzamento del senso di appartenenza al territorio, di nascita o di vita.

“Messina è una città che cresce quando accoglie, ascolta e valorizza tutte le sue componenti”, sottolinea il Sindaco Federico Basile. “Questa festa rappresenta l’essenza di una comunità che si riconosce nella diversità come ricchezza e nella partecipazione come strumento di coesione”.

“Con questo evento vogliamo restituire alla città il frutto di un percorso di dialogo e ascolto reciproco,” dichiara l’Assessora alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore. “Sarà un’occasione per dimostrare come la condivisione e la conoscenza siano fondamentali per costruire una comunità più giusta e inclusiva. Invitiamo tutti a partecipare per vivere insieme un momento di festa e di autentica unione”.

La serata del 18 luglio sarà una vera e propria festa interculturale, uno spazio di scambio e conoscenza reciproca pensato per raccontare mondi e tradizioni differenti attraverso:

danze tradizionali e musica dal vivo

momenti conviviali d’incontro e scambio di storie

degustazioni di sapori dal mondo.

Una festa per scoprire il valore dell’accoglienza e costruire legami autentici, perché comprendere è il fondamento di ogni comunità.

