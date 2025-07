Alessandra Cuzzola: “contenta di far parte del Messina Volley, voglio portare la mia foga agonistica in campo”

StrettoWeb

Nuovo innesto per il Messina Volley che ufficializza l’arrivo in maglia giallo-blu del promettente centrale Alessandra Cuzzola. L’atleta di Reggio Calabria, classe 2004, arriva nel team del presidente Mario Rizzo, che prenderà parte al campionato di Serie C femminile, dopo aver mosso i primi passi nella Sozzi in Serie C, per poi partecipare a tornei di Serie B2 con le maglie della Pallavolo Paola e della Reghion Volley.

“Sono molto contenta di essere il nuovo centrale del Messina Volley – dichiara il n 19 giallo-blu – ho alte aspettative per questa stagione e spero di raggiungere tutti gli obiettivi prefissati. Io spero di portare la mia foga agonistica in campo e formare un bel legame con le compagne, con il contesto della nuova regione e di entrare a far parte di una nuova visione di pallavolo. Il mio desiderio è concludere questo grande progetto che abbiamo di fronte”.