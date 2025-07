L’Agorà, il racconto “19 ottobre 1970: Adriano Sofri a Reggio Calabria” | VIDEO

StrettoWeb

Continua la programmazione in remoto del Circolo Culturale “L’Agorà” con un nuovo incontro che dà inizio ad una serie di appuntamenti relativi ai “fatti del ‘70”. A far data dal 2000, in occasione del trentennale della Rivolta di Reggio, il sodalizio culturale reggino si è reso promotore di diversi momenti di riflessione su tale periodo storico, proponendo un ciclo di incontri aventi come tema “Reggio 1970-2000: trent’anni dopo” ed in quella occasione scaturì l’idea del museo della Rivolta, successivamente altri incontri sono stati organizzati dal Circolo Culturale “L’Agorà.

Il 14 luglio di 55 anni fa scoppiava in riva allo Stretto, nella parte più meridionale della Penisola italiana, la rivolta urbana più lunga del novecento nel vecchio continente europeo. Quel giorno iniziò la “Rivolta di Reggio”. Per un lungo periodo la città fu teatro di un’intensa guerriglia urbana e nel mese di ottobre 1970 la rivolta di Reggio Calabria raggiunse la sua fase più calda, quella che catalizzò l’attenzione nazionale: lo sciopero generale si estese all’intera provincia, con strade e linee ferroviarie bloccate, così come i porti di Reggio e Villa San Giovanni. Tale situazione isolò Reggio Calabria dal resto del Paese per circa 20 giorni e fu proprio in quel periodo di maggiore isolamento della città che giunsero a Reggio diversi esponenti dei vari gruppi extraparlamentari del periodo, nel tentativo di inserirsi in quella rivolta così atipica e radicale e sfruttare l’occasione che offriva una tale sollevazione di massa, in un periodo storico caratterizzato in Italia da gravi turbolenze politiche.

La nuova conversazione ha trattato il tema avente come titolo “19 ottobre 1970: Adriano Sofri a Reggio Calabria”. Nel corso della nuova conversazione, organizzata dal sodalizio culturale reggino, si è registrata la presenza dello studio Vincenzo De Salvo. Il 19 ottobre 1970 Sofri arrivò in serata all’Hotel Excelsior, dove albergavano da mesi i tanti giornalisti inviati a Reggio per seguire i moti e convocò subito una conferenza stampa, che presto si fece infuocata. Sofri attaccò quei giornalisti che sostenevano a senso unico, sui loro giornali, la tesi di protesta reazionaria e fascista (Malafarina –Bruno-Strati «Buio a Reggio», Parallelo 38 Edizioni, 1971) “Nel Mezzogiorno – disse – chi non sta sulle barricate non ha diritto alla parola, non ha influenza sulle masse, non svolge alcun ruolo. La prova di quanto dico è Reggio, dove i fascisti sono dentro la rivolta perché ne hanno accettato sin dall’inizio il connotato fondamentale della violenza. Il più bel regalo che a Reggio poteva fare il PCI ai fascisti è stato quello di tenersi in disparte, di non capire la protesta, di lasciare che la massa inerme affrontasse la reazione armata (dello Stato)”.

Piuttosto, dice Sofri, “in molte aree del Sud sarebbero mature le premesse di una rivoluzione proletaria contro il sistema e Reggio avrebbe dimostrato di poter esprimere a livello popolare una forza dirompente che le viene dall’inefficienza delle mediazioni sindacali e partitiche, dal rifiuto della politica clientelare” . Dice ancora Sofri: “Verrà affisso in tutta Italia un manifesto non con lo slogan- Reggio Capoluogo -bensì con quello di – Reggio capitale dei proletari in lotta. -Il capoluogo servirà da pretesto per uno scontro con lo Stato. Poi ci saranno manifestazioni in altre città, con l’appoggio degli studenti. Infine, un intervento preciso nei quartieri popolari di RC, dove i proletari hanno fame di una prospettiva e noi gliela daremo. Li spingeremo a non pagare più le tasse, a non accettare più le elezioni, a respingere i partiti, […] a rifiutare il servizio militare. […] Sono prevedibili mesi futuri di lotta dura e violenta”.

La conferenza stampa durò tutta la notte e alle prime luci dell’alba Sofri se ne andò a dormire. In effetti, nei giorni successivi, diversi militanti di Lotta Continua rimasero a Reggio per verificare la reale valenza della lettura della Rivolta da parte del loro leader. Un’interpretazione che però si rivelò ampiamente viziata da un eccessivo schematismo ideologico. Come scrisse Domenico Nunnari – continua nella sua analisi Vincenzo De Salvo – nel suo volume “La lunga notte della rivolta” del 2010 (Laruffa Editore), il leader di Lotta Continua, insieme allo slogan Per Reggio capoluogo, avrebbe voluto cambiare anche l’anima della Rivolta.

Ma aveva sottovalutato l’essenza stessa dei moti di Reggio, caratterizzati non da ragioni politico-ideologiche o antistatali ma per il significato profondamente identitario che essi ebbero, un’aggregazione veramente popolare, interclassista e ideologicamente trasversale [cfr. Lombardi Satriani 1979; Vincenzo Bova 1995], un criterio assai inconsueto rispetto ai movimenti allora prevalenti, studenteschi e operai innanzitutto.

Più di 30 anni dopo la rivolta, Sofri è tornato sull’argomento Reggio in una conversazione con Adele Cambria – (Nove dimissioni e mezzo, Donzelli 2010) in cui disse di rimanere convinto che la sinistra storica fece un enorme regalo “a quel tipo di direzione dei fatti di Reggio, invocandone la repressione poliziesca e militare, ignorando per esempio che il primo morto della Rivolta, il ferroviere Bruno Labate, era di sinistra”. In quel contesto storico, la reggina Adele Cambria, rivestiva il ruolo di direttrice di «Effe», primo magazine femminista), e fu presente a Reggio insieme alla fotografa, Agnese De Donato, rischiando in diverse occasioni l’incolumità fisica per assistere sia a quanto avveniva per le strade di Reggio che all’interno dell’Hotel Excelsior, dove erano presenti da mesi i colleghi giornalisti.

Da quella esperienza nasce l’amicizia con Adriano Sofri. Il leader di «Lotta Continua» rappresentava allora – agli occhi della giornalista l’unica sinistra (con poche eccezioni) che guardava ai fatti di Reggio ’70 come ad una rivolta popolare e non come a una “balorda” questione di “pennacchio” quale fu trattata da Pci, Psi e Cgil. Da qui anche l’adesione a «Lotta Continua» come direttrice responsabile, ruolo per cui per legge serviva un giornalista professionista e solo Cambria in redazione lo era. Il rapporto con «Lotta Continua». Queste alcune delle cifre che sono state oggetto di analisi da parte del gradito ospite del sodalizio culturale reggino).

L’incontro organizzato dal Circolo Culturale “L’Agorà” apre una finestra sulla galassia dei gruppi extraparlamentari di sinistra, presenti a Reggio in quel contesto storico e che saranno oggetto di analisi in successive manifestazioni. La conversazione, organizzata dal sodalizio culturale reggino, sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data da giovedì 31 luglio.