Accordo integrativo per i dipendenti di Messina Social City

È stato siglato oggi, giovedì 31 luglio, l’accordo sindacale integrativo tra le rappresentanze sindacali di CGIL, CISL, Fiadel e Orsa, l’Azienda Speciale Messina Social City e l’Amministrazione Comunale. Un’intesa che conferma la volontà condivisa di promuovere un modello di welfare aziendale capace di migliorare in modo concreto la qualità della vita lavorativa di chi opera ogni giorno nei servizi delle politiche sociali cittadine.

L’accordo prevede, tra le varie misure, l’introduzione di un’indennità premiale, pensata per valorizzare l’impegno e la dedizione del personale che contribuisce alla crescita dell’Azienda Speciale e alla qualità dei servizi garantiti alla comunità. Ulteriori novità riguardano il potenziamento dei permessi legati alla salute e alla genitorialità, a sostegno dell’equilibrio tra lavoro e vita privata, con un’attenzione particolare al benessere personale e familiare dei dipendenti.

Questo percorso di attenzione al lavoro e ai diritti delle lavoratrici e dei lavoratori si inserisce nel solco tracciato con l’amministrazione guidata da Cateno De Luca, che ha avviato la storica internalizzazione dei servizi sociali. Una scelta di politica pubblica chiara e coraggiosa, volta a costruire un sistema stabile, tutelato e di qualità, sia per chi riceve i servizi, sia per chi li garantisce ogni giorno con professionalità.

“Il dialogo costruttivo con le rappresentanze sindacali è uno strumento fondamentale per governare con equilibrio e responsabilità”, dichiara il Sindaco di Messina, Federico Basile.

“Quando si lavora con l’obiettivo comune di migliorare le condizioni di chi opera ogni giorno nei servizi pubblici, si fa un passo avanti per tutta la comunità. Questo accordo va esattamente in questa direzione: più tutele, più diritti, più benessere per chi lavora nei servizi delle politiche sociali della città”.

“Sostenere chi lavora nei servizi sociali significa rafforzare l’intero sistema e offrire risposte più efficaci e umane ai cittadini”, afferma l’Assessora alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore.

“Con questo accordo confermiamo la volontà di investire nel benessere delle nostre lavoratrici e dei nostri lavoratori, rafforzando un sistema di welfare aziendale che favorisca equilibrio tra vita professionale e personale, ascolto dei bisogni e valorizzazione del contributo di ciascuno. Il riconoscimento del lavoro svolto, la qualità dell’ambiente lavorativo e la possibilità di conciliare i tempi di vita sono per noi elementi imprescindibili per costruire una comunità organizzativa più giusta, coesa e motivata. Continueremo a lavorare in questa direzione, con responsabilità e spirito di dialogo”, sottolinea il Presidente di Messina Social City, Valeria Asquini, anche a nome del Consiglio di Amministrazione.