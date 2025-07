Reggio Calabria, il 6 settembre la XVIII edizione del Premio Simpatia della Calabria

StrettoWeb

Nella splendida location del Circolo tennis Rocco Polimeni con i suoi quasi cento anni di attività, il Gran Galà con la Cerimonia di Premiazione della XVIII edizione del Premio Simpatia della Calabria. Sabato 6 settembre alle ore 19:30, verranno insignite delle personalità di spicco che danno lustro alla Calabria, grazie alle professionalità ed ai loro saperi.

La kermesse è patrocinata dalla nascita del premio, dall’associazione Incontriamoci Sempre ODV che da tantissimi anni è un punto di riferimento Culturale di primo piano in Calabria e nel Meridione. Molte anche le attestazioni di stima e simpatia in tutta Italia per le molteplici e numerose attività sociali, culturali e di volontariato. Grazie a questo, la stazione FS di RC S Caterina, sede di un piccolo Museo FS, dedicato al Regista Pietro Germi, è molto nota nel panorama Nazionale: questa piccola stazioncina Ferroviaria, delle oltre duemila esistenti in Italia, risulta tra le più virtuose ed attive per impegno civico e culturale, scommessa vinta e presa ad esempio, grazie alla dirigenza FS della Calabria – i primi ad aver creduto nel progetto.

Testimonial della diciottesima edizione, sarà ancora il notissimo Orafo di livello internazionale: il Maestro Michele Affidato, direttore artistico sarà il bravissimo Presentatore Marco Mauro, nell’organizzazione l’impegno del direttivo, i volontari e gli amici del Safety le Aquile dirette da Nino Monteviso.

Anche la dirigenza ed il presidente del Circolo, l’Avv. Ezio Privitera, sono impegnati a dare il massimo supporto tecnico e logistico della magnifica struttura di Parco Pentimele.

Gli insigniti per l’edizione 2025, saranno: il Prof Francesco Billari, Magnifico Rettore dell’università Bocconi di Milano, la Scrittrice Rosella Postorino già premio Campiello, il Prof Nicola Leone Magnifico Rettore dell’Unical di Cosenza, la Prof Maria Teresa Marafioti Primaria di Emapatologia London University, il Maestro Giovanni Logiudice decano dei Pasticceri Reggini, l’Azienda di Ceramica Seminarese di Vincenzo Ferraro.

L’organizzazione è partita da molti mesi, il noto gioielliere-orologiaio Sebino Bellini sta revisionando i mitici orologi Perseo e Longines FS, alcuni di loro hanno superato il secolo di vita. Anche il maestro Affidato, come ogni anno ci stupirà per le sue creazioni per gli insigniti- sicuramente farà brillare il cielo sopra il circolo Polimeni.

Si lavora per il dopo cerimonia con i drink, grazie al Bravissimo Bartender Carmelo Martino e le associazioni dei Pasticceri Reggini dell’Apar e della Piana APGA per festeggiare degnamente il decano dei Pasticceri Calabresi, noto come Don Giovannino Logiudice per gli oltre sessant’anni di carriera nell’arte della pasticceria, il suo un grande attaccamento al lavoro ed all’amore per il suo laboratorio. Tante saranno le sorprese, il parterre dell’agorà del circolo vedrà la presenza di personalità di spicco della Calabria.