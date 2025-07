Il 6 luglio la camminata fotografica sul Sentiero Torre cavallo | INFO

StrettoWeb

Domenica 6 luglio, alle ore 18:00, “Il giardino di Morgana” Archeotrekking di Domenico Guara e l’associazione culturale “Sensazioni emergenti” organizzato la camminata fotografica presso il Sentiero di Torre Cavallo (zona Santa Trada). L’escursione si terrà con la guida Domenico Guarna, al tramonto è prevista una gara fotografica. Un momento e un sentiero, per esprimere la parte più intima e creativa di se stessi. Per conoscere il proprio territorio, per viverne gli aspetti gioiosi che la stessa natura e solo lei sa offrire, in un momento in cui puoi scattare la tua foto e rendere quel momento il presente, che sicuramente saprà catturare gli occhi di chiunque potrà poi visionarlo.

Attestato fotografico per i primi migliori scatti con la giuria di un esperta fotografa e video di tutte le foto pervenute. Per informazioni e conferma: 3489308724.