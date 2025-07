A 20 anni dalla morte, il ricordo di Franco Fortugno fra eredità politica, presente e futuro

StrettoWeb

A vent’anni esatti dalla tragica scomparsa di Franco Fortugno, un gruppo di amici, ex colleghi e amministratori locali si è riunito ieri a Reggio Calabria, insieme al figlio Giuseppe, per onorarne la memoria e riflettere sull’eredità politica che ha lasciato. Franco Fortugno, figura di spicco della Margherita e primo degli eletti in provincia di Reggio al Consiglio Regionale della Calabria, fu vittima della ‘ndrangheta, un sacrificio che, come sottolineato dai presenti, non può e non deve essere dimenticato.

L’incontro, carico di emozione e di ricordi, ha evidenziato il profondo vuoto lasciato da Franco non solo nella sua famiglia, ma anche tra coloro che hanno condiviso con lui un percorso politico e umano. “Franco non era semplicemente un compagno di partito; era un amico vero, di quelli su cui puoi sempre contare, un faro in mezzo alla nebbia,” ha dichiarato uno degli amici più stretti, esprimendo un sentimento comune.

La figura di Franco Fortugno è stata ricordata come un esempio di politica fatta di rispetto, di coesione e di servizio ai cittadini. Il suo successo elettorale nella Margherita, definito “straordinario”, testimoniava la sua unica capacità di unire le persone e di rappresentare un approccio pragmatico e inclusivo alla politica di centrosinistra.

“Anime nere hanno voluto annientare un intero gruppo politico“, è stato affermato con forza, riconoscendo che Franco è stato ucciso proprio per la forza che esprimeva e la sua capacità di aggregare. I partecipanti all’incontro hanno espresso il rammarico per la dispersione di quel “capitale umano” e politico che Franco aveva saputo costruire. Si è lamentata, in particolare, la successiva “fusione a freddo” con altre forze politiche che, a detta degli ex colleghi, ha alienato molti moderati e disperso energie e speranze, lasciando il gruppo di Franco “traumatizzato due volte“: dalla sua morte e dal successivo smarrimento politico.

È stata anche mossa una critica diretta: “Un partito come il PD ha dimenticato il sacrificio di Franco Fortugno. Quel partito avrebbe dovuto avere come simbolo Palazzo Nieddu di Locri, dove fu ammazzato Franco, con la macchia di sangue e il nome di Franco Fortugno impresso“.

Non è giusto che la famiglia e gli amici di Franco continuino a subire sacrifici politici. Essi dovrebbero essere considerati incondizionatamente all’interno del partito, per il quale Franco ha offerto un tributo cosi grande. Il ritrovo odierno assume un duplice significato. In primo luogo, la memoria di Franco continua a unire, spronando a un ritorno a una politica fatta con rispetto delle regole e senza “inutili e dannose guerre intestine“. “Il seme di Franco si sta tramutando in germoglio,” è stato dichiarato, annunciando l’intenzione di dare vita a una nuova forza politica, importante per il territorio, che incarni i valori di Fortugno

In secondo luogo, è stato ribadito il diritto-dovere del gruppo che ha condiviso idee e valori con Franco di tornare a fare politica, portando avanti la sua eredità e riaffermando il valore delle relazioni umane e della lealtà. Si è sottolineata la necessità di sensibilizzare e riportare al voto quella parte di elettorato apatica con la politica, assente alle urne, restituendo fiducia e partecipazione. “Non possiamo permettere che la sua eredità venga dispersa o, peggio ancora, dimenticata. è stato il forte messaggio lanciato. È stato ribadito l’appello affinché la politica non dimentichi il sacrificio di un galantuomo ucciso dalla Mafia per i suoi ideali” e il danno subito dalla sua famiglia e dai suoi amici. Dimenticare, è stato affermato, equivarrebbe a “ucciderlo due volte“.

Il gruppo di amici, amministratori e politici reggini, un tempo punto di riferimento riconosciuto anche a livello nazionale, auspica che questo ritrovo possa essere il punto di partenza per ridare dignità politica a una realtà spazzata via vent’anni fa da una mano assassina. “È tempo di onorare Franco non solo con le parole, ma con i fatti,” hanno concluso, auspicando che la sua memoria ravvivi il legame profondo che li univa a lui e ispiri un nuovo slancio politico. Il gruppo si aggiornerà presto.

Nell’immediato, sarà costituita un’associazione intitolata a Franco per preparare gli eventi commemorativi del ventennale, che si terranno il 16 ottobre a Locri. L’Associazione comunicherà la prossima tappa sul territorio provinciale, dove incontrerà altri amici del nostro caro Franco.