Il 2 e 3 agosto il 1° Slalom Città di Settingiano | INFO

Un territorio con una tradizione di gare automobilistiche da rispettare ed oggi da rilanciare con l’appuntamento del prossimo 2-3 agosto, di scena sulle strade della cittadina di Settingiano. Il Team Catanzaro Corse sta esercitando il massimo impegno per la migliore riuscita dello slalom automobilistico che interesserà 2,6 km della Strada Provinciale 42 che attraversa il centro urbano di questo comune, a pochi km dal capoluogo Catanzaro.

A tal proposito, il comitato organizzatore ha previsto imponenti misure di sicurezza a tutela del pubblico e dei piloti, attraverso l’impiego di un ingente numero di efficaci dispositivi di protezione dagli impatti. Questo evento ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Regionale della Calabria, della Provincia di Catanzaro e del Comune di Settingiano, guidato dal sindaco Antonello Formica, un ente questo che è stato molto attivo nel supporto all’evento, fin dalle prime fasi di ideazione. Il percorso di gara, molto guidato ed appagante, sarà intervallato da tredici postazioni di birilli e si presenta in ottime condizioni di pavimentazione lungo tua la sua estensione. Ringraziamenti vanno alla Delegazione Aci Sport della Calabria, per il supporto costante in ogni fase della programmazione e preparazione.

Questa gara è valida per il Challenge Calabria Slalom, di fatto il massimo campionato regionale della disciplina e fra i più quotati campionati slalom dell’intera penisola. L’evento sarà presentato con una conferenza stampa allestita dentro il comune di Settingiano, in data ancora da stabilire.