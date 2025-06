Vis, Jamaal Womack: “stiamo creando un progetto di cui la città potrà essere orgogliosa”

StrettoWeb

“Stiamo creando un progetto di cui la città potrà essere orgogliosa“. Con questa dichiarazione Jamaal Womack, coach di sviluppo USA-Italia della VIS Mediterranean Academy Reggio Calabria, ha illustrato il nuovo corso del club amaranto, tra nuovi arrivi internazionali e una chiara visione di crescita. Il coach americano con trascorsi in Ncaa ha evidenziato il meticoloso lavoro di scouting: “Goran Zinzirovski e Luigi Di Bernardo stanno facendo un lavoro eccezionale. Abbiamo selezionato talenti da tutto il mondo, molti dei quali arriveranno a Reggio Calabria ad agosto, mentre altri sono già al lavoro al PalaBenvenuti“. Un processo che unisce qualità immediata e prospettiva futura: “I nuovi arrivati hanno grandi margini di miglioramento. Non vediamo l’ora di vederli in campo con la maglia Vis“.

Particolare entusiasmo è riservato al nuovo allenatore Paolo Pierotti: “Un professionista di altissimo livello – racconta Womack – È arrivato a Reggio alle 14:00 e alle 15:00 era già in palestra con i ragazzi. La sua attenzione ai dettagli e la passione sono esattamente ciò che cercavamo“.

Una perfetta sintonia con l’imprenditore americano Bobby e tutto lo staff tecnico, in un progetto che punta a valorizzare sia i nuovi acquisti che i giovani del vivaio. Womack sottolinea il legame con il territorio: “Reggio Calabria mi ha dato tanto. Il nostro obiettivo è creare un ambiente di qualità per i giovani e le famiglie, qualcosa che faccia sentire tutta la comunità partecipe“.

Un impegno che va oltre il campo da gioco, verso un’idea di basket come veicolo di crescita sociale. Appassionato di NBA e tifoso dei Knicks, il coach chiude con un commento sulla finale: “Scommetto su Indiana, dove gioca un mio ex atleta, Thomas Bryant“. Intanto, tra le mura del PalaBenvenuti, la VIS Reggio Calabria scrive le prime pagine di quello che promette di essere un emozionante nuovo capitolo.