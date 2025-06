Vis Reggio: Di Bernardo svela il futuro tra Academy e progetti internazionali

StrettoWeb

Un progetto ambizioso che unisce Europa e Stati Uniti, un’Academy in rapida crescita e una visione chiara per il futuro, sul modello Stella Azzurra Roma. Luigi Di Bernardo, presidente della Vis Reggio, ha presentato ai microfoni ufficiali le novità che segneranno la prossima stagione della società amaranto. Forti investimenti in arrivo dagli Usa. “Quello che inizialmente era solo un’idea, oggi sta prendendo forma concreta”, esordisce Di Bernardo con orgoglio. Al centro del progetto c’è l’Academy, che sta già dando risultati tangibili grazie a un team d’eccezione. Goran Zinzirovski si occupa del reclutamento a livello europeo, Jamal Womack – allenatore con esperienza NCAA – segue l’aspetto tecnico, mentre io stesso curo la parte logistica e promozionale.

L’arrivo di Paolo Pierotti, tecnico umbro, formatore federale, rappresenta una svolta: “La sua esperienza ci permette di fondere il meglio del basket europeo e americano – spiega il presidente – Stiamo creando qualcosa di unico, forse mai visto dai tempi del Professor Melara ai tempi del Cap, ma con un approccio moderno”.

L’Academy sta già attirando giovani talenti internazionali: “Ogni giorno arrivano nuove firme. A breve annunceremo l’ingaggio di un promettente giocatore turco classe 2008″. Per la prossima stagione, la Vis schiererà diverse formazioni: dalla DR1 (con ambizioni di vittoria) alla DR2 riservata ai più giovani, fino all’Under 19 Gold che permetterà di valorizzare i giocatori stranieri. Non mancheranno prestigiose partecipazioni a tornei internazionali in Spagna, Germania e Belgrado.Per non parlare dell’Eybl”.

Attenzione particolare anche ai giovani del territorio: “Abbiamo riportato a casa Stefano Laganà e confermato Massimiliano Modaffari, due tecnici di grande esperienza. Stiamo completando lo staff con un preparatore atletico di alto livello”, rivela Di Bernardo. Il progetto guarda lontano: “Non puntiamo semplicemente a raggiungere la Serie A, ma a creare un modello sostenibile come quello di Stella Azzurra Roma. Con gli investitori americani, una città sicura come Reggio, ottime scuole e un aeroporto in crescita, abbiamo tutti gli elementi per diventare un punto di riferimento del basket giovanile europeo”.

Nei prossimi giorni la Vis Reggio annuncerà ulteriori novità, confermando la volontà di scrivere un nuovo capitolo importante nella storia cestistica reggina. Nel frattempo, l’Under 14 di Coach Modaffari ha battuto Alan Basket Gioia Tauro nelle Finals Under 14 e lunedì sera alle ore 20.30 giocherà la finalissima in programma al Palacalafiore contro la Lumaka che andrà a decretare la formazione campionessa di Calabria.