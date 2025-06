Villa San Giovanni: il palinsesto degli eventi sportivi dell’estate

StrettoWeb

“Come ogni percorso di crescita, arrivati alla 3ª estate del nostro mandato, anche il palinsesto degli eventi sportivi estivi sta crescendo stagione dopo stagione. Mi piace sempre guardare il punto di partenza, con gli occhi puntati all’arrivo e la prospettiva ben chiara. Perché senza memoria e prospettiva non c’è futuro. Dal 2022 ad oggi, ogni anno, il calendario si è impreziosito di eventi che hanno ampliato l’offerta sportiva. alcuni eventi sono già andati in scena, come il 3º memorial “Paolo Marino”, una scommessa vinta soprattutto dalla famiglia Marino, la quale con grande entusiasmo sta portando avanti una gara podistica superando ogni scetticismo iniziale, certamente non nostro perché noi continuiamo a credere nel connubio sport e valori sociali”. È quanto dichiarato da Giuseppe Cotroneo, consigliere comunale delegato allo sport, attraverso un comunicato stampa.

“La nostra città ha anche ospitato una partita amichevole di preparazione al percorso che porta al trofeo delle regioni FIPAV, tra Calabria e Sicilia. Ovviamente su tutte rimane la “Traversata dello Stretto”: nella 60ª edizione ci siamo impegnati a renderla ancora più attrattiva, rimarcando il concetto di identità legato all’unicità del nostro Stretto.

Quest’anno l’impegno continua, partendo dall’ottima base dell’anno scorso, base che è servita per alzare l’asticella su un appuntamento consolidato nel tempo grazie all’instancabile impegno del “Centro Nuoto Villa”. La notizia più importante è la partecipazione all’avviso del ministero dello sport (che già l’anno scorso ha patrocinato l’evento) per consacrare l’internazionalità della gara.

Le traversate amatoriali, altro progetto partito da lontano, ha raggiunto per il 2025 ben 17 appuntamenti e tutti sold out. Eventi che non solo permettono di vivere un’esperienza sportiva ed emozionale anche a chi non può partecipare alla traversata agonistica, ma che ha creato un grande indotto per il territorio grazie all’instancabile lavoro di Peppe Gangemi, Alfredo Laganà e Ivan Castagnella.

La collaborazione continuerà e siamo certi che si può ancora fare meglio. Il prossimo 22 giugno sul nostro lungomare di città andrà in scena la “Festa provinciale Minibasket” che aprirà le porte non solo ai mini atleti delle società affiliate alla FIP Calabria ma anche quel del CSI, un modo per far divertire tutti i bimbi che praticano questo sport. Altri eventi sono in fase di sviluppo, e appena saranno ufficiali le comunicheremo. L’estate è appena iniziata ma c’è già grande fermento“, conclude Cotroneo.