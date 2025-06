Vasco Rossi, questa sera secondo ed ultimo live: “Messina sei un vulcano d’amore”

StrettoWeb

C’è grandissima attesa a Messina per il secondo concerto di Vasco Rossi che si terrà allo Stadio “Franco Scoglio” dopo il successo di ieri sera. Tantissimi fan stanno convergendo da tutta la Sicilia, la Calabria e non solo. Ci saranno altre 40 mila persone persona nei due live. Insomma, un grande evento che sta mettendo a dura prova le varie istituzioni e non che si stanno occupando di curare tutti i vari dettagli.

“Messina sei un vulcano d’amore. Siete un popolo fantastico. Questo stadio è un anfiteatro che canta. Vi ho guardato fino a in cima”, così Vasco Rossi omaggia sui social il popolo messinese.