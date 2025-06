Val Gallico, l’ex Messina Gaetano Di Maria è il nuovo allenatore

StrettoWeb

“L’Asd Val Gallico è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo per la stagione 2025-2026 con l’allenatore Gaetano Di Maria. Il tecnico messinese ritorna a Reggio Calabria dove ha scritto pagine storiche del calcio dilettantistico della Città Metropolitana, con la vittoria del campionato di Serie D 2011-2012 e la conseguente promozione in Lega Pro, Seconda Divisione, in cui resterà per la successiva metà stagione. La sua carriera prosegue in Serie D con Città di Messina, alla Vibonese (fino alla finale play-off persa con la Frattese) e Castrovillari. Ha anche allenato la Primavera del Messina, Giarre, Nissa, Adrano ed Acr Messina”.

Così, in una nota, il Val Gallico comunica ufficialmente l’accordo con il nuovo allenatore, Gaetano Di Maria, che ha già allenato sia a Reggio Calabria che a Messina.