Trionfi calabresi al Torneo Interregionale “Trinacria” di Taekwondo: 6 medaglie per il C.S. TKD Reggio Calabria

Si è concluso con grande successo il Torneo Interregionale di Taekwondo “Trinacria”, svoltosi il 21 e 22 giugno al PalaAlberti di Barcellona Pozzo di Gotto, che ha visto la partecipazione di oltre 400 atleti provenienti da diverse regioni d’Italia. A brillare tra i protagonisti della competizione i giovani atleti del C.S. TKD Reggio Calabria, guidati dal maestro Demetrio Mangiola, che hanno portato a casa un ricco bottino: tre ori, un argento e due bronzi, riportando con orgoglio in Calabria il frutto del loro impegno.

Sul gradino più alto del podio sono saliti Domenico Lucisano (Gruppo B -30 kg), Giada Lucisano (Gruppo B -27 kg) e Matteo Gabriel Ungureanu (Gruppo A Children -24 kg). Argento per Meryam Echahba (Gruppo B -27 kg), mentre il bronzo è andato a Fariss Echahba (Gruppo Cadetti -33 kg) e Nicolas Ungureanu (Gruppo A Beginners -23 kg).

Momento particolarmente emozionante è stata la finale tutta in casa tra Meryam e Giada, compagne di squadra e amiche, che si sono affrontate per l’oro nella stessa categoria. A spuntarla è stata Giada Lucisano, reduce dal recente trionfo al Campionato Italiano “Kim e Liù” al Foro Italico di Roma. Dopo un combattimento intenso e rispettoso, le due giovani atlete si sono strette in un forte abbraccio che ha commosso il pubblico. Notevole anche la prova di Domenico Lucisano, che ha affrontato un atleta di grado superiore (cintura blu) e di altro gruppo, superando entrambi i round con ampio margine di punti e conquistando l’oro con sicurezza e maturità.

Matteo Gabriel Ungureanu, alla sua seconda gara ufficiale, ha dato spettacolo in una situazione imprevista: inizialmente opposto a un atleta più grande e di categoria superiore, ha tenuto testa per un round e mezzo finché l’incontro è stato interrotto dagli arbitri per errore tecnico. Dopo una breve pausa, ha affrontato il vero avversario dimostrando grande lucidità e forza mentale, vincendo con largo scarto. Per lui, seconda gara e seconda medaglia d’oro.

Anche Fariss e Nicolas salgono sul podio e confermano il livello tecnico della squadra reggina, sempre più protagonista nel panorama giovanile del taekwondo. Il C.S. TKD Reggio Calabria si conferma una fucina di talenti e un punto di riferimento per lo sport giovanile del Sud Italia. La strada è lunga, ma questi piccoli campioni stanno già lasciando un segno importante.