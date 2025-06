Taormina Film Festival, Siani annuncia: “Bentornati al Sud”. E Panariello si candida per Sanremo

StrettoWeb

Parata di stelle anche per il penultimo red carpet del Taormina Film Festival. L’evento volge verso la straordinaria e luccicante conclusione ma è ancora foriero di sorprese. La prima la svela, ai microfoni dell’Agi, Alessandro Siani, pronto per il terzo capitolo di un’amatissima saga: “nessuna serie tv per me. Sto lavorando a Bentornati al Sud con Claudio Bisio, speriamo di poterlo fare“. Sarebbe il terzo capitolo della fortunata saga iniziata nel 2010 con Benvenuti al Sud, adattamento italiano del cult francese Giù al Nord.

Sempre simpatico e divertente Giorgio Panariello che si è ‘candidato’ a modo suo per Sanremo: “lo faccio io e Carlo Conti resta a casa!“, ha scherzato l’attore, che poi si è fatto più serio parlando del suo sogno per il palco dell’Ariston: “una volta ho avuto Renato Zero nel mio programma, sarebbe bellissimo averlo anche a Sanremo. Chissà che non accada“.

Vittoria Puccini ha parlato di temi importanti come il gender gap: “tanto è stato fatto, ma tanto ancora dobbiamo fare“. L’attore e regista Sergio Rubini, presente al festival per raccontare la sua nuova avventura teatrale Gli occhiali di Šostakovič, ha commentato una bandiera della Palestina sventolata da alcuni attivisti sul red carpet: “fanno bene a sventolarla. Credo che dovrebbero essere attaccate ovunque le bandiere che raccontano un’ingiustizia. Dobbiamo fare una specie di inversione di marcia, sennò siamo finiti“, ha affermato.

Tra le stelle internazionali, Rupert Everett ha lasciato intendere che non tornerà nella serie Emily in Paris, dopo essere apparso nell’episodio finale della quarta stagione: “ho litigato, e non so nemmeno perché non ci sarò”. Olivia Wilde, invece, ha anticipato qualcosa sul suo prossimo progetto dietro la macchina da presa: “ho finito un nuovo film da regista, si chiama L’Invito. Magari potrò portarlo qui a Taormina il prossimo anno”.