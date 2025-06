Reggio Calabria: Andrea Fuda è il più votato della “Mediterranea” con 2134 preferenze

StrettoWeb

Andrea Fuda entra nella storia dell’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria. Il giovane candidato al Nucleo di Valutazione ha ottenuto un record assoluto di 2134 preferenze, diventando ufficialmente lo studente più votato di sempre nell’ateneo al NdV. Un risultato straordinario, maturato al termine di una tornata elettorale che ha visto la partecipazione di 2544 studenti su 4994 aventi diritto. Fuda ha raccolto l’83,88% dei voti validi e ha ottenuto il consenso di oltre il 42% dell’intero corpo elettorale, dati che testimoniano una performance eccezionale e un livello di fiducia raramente raggiunto nel panorama della rappresentanza studentesca italiana.

Trionfo di Fuda

Il trionfo di Andrea Fuda rappresenta non solo una vittoria personale, ma anche un momento di svolta per l’intera comunità accademica. Per la prima volta, infatti, lo studente più votato è espressione dell’associazione studentesca Themis, che ha guidato una campagna all’insegna della coerenza, dell’impegno e della passione.

“Questa vittoria è frutto di una presenza costante, ascolto reale e rappresentanza vera – ha dichiarato Fuda – un traguardo che nasce da anni di lavoro, correttezza, spirito di squadra e servizio verso tutti, anche oltre i confini della nostra associazione”. Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche alle altre associazioni e ai gruppi che hanno sostenuto la lista Dedalo, riconoscendo il valore di un percorso costruito nel segno della collaborazione e del rispetto reciproco. “Abbiamo ricevuto qualche voto in più perché non abbiamo mai lasciato indietro nessuno – si legge nella nota diffusa da Themis – e abbiamo sempre dato una mano a tutti”. Tra i ringraziamenti, un pensiero sentito è stato rivolto a Cristian Longo, rappresentante uscente al Nucleo di Valutazione: “Cristian ha tracciato una rotta chiara – prosegue la nota – ed è stato un esempio di dedizione e responsabilità”.

Le congratulazioni di Giovinazzo

A congratularsi con il nuovo eletto anche Girolamo Giovinazzo, presidente Themis dal 2019 al 2021 ed eletto in Senato Accademico nel giugno 2021 con 1617 preferenze: “Sono orgoglioso dei ragazzi e delle ragazze che oggi portano avanti il nostro progetto. Vedere Themis crescere dopo di me è una doppia vittoria: personale e collettiva. Questo successo dimostra che il nostro progetto aveva basi solide e una visione chiara. La storia continua, e insieme continueremo a scriverla. Con l’umiltà di chi serve e la forza di chi non si ferma.”

Non sono mancati i complimenti anche da parte di Francesca Saraceno, presidente Themis dal 2021 al 2023, che ha espresso soddisfazione per il percorso di crescita e consolidamento dell’associazione.

A concludere è proprio Cristian Longo, ex presidente Themis (dal 13 marzo 2023 al 24 aprile 2024) e attualmente membro uscente del Nucleo di Valutazione, eletto due anni fa con 1406 voti: “Sono soddisfatto del risultato raggiunto. Il lavoro svolto negli ultimi due anni ha gettato fondamenta robuste e tracciato una rotta chiara, da cui proseguire con ancora più determinazione, visione e responsabilità per costruire qualcosa di ancora più grande.”

Andrea Fuda, presidente di Themis dal 24 aprile 2024, insieme a Cristian Longo, è stato tra i protagonisti principali di questa affermazione, guidando l’associazione con determinazione e visione condivisa.

Il successo personale di Fuda si inserisce in un quadro elettorale eccezionale per Themis, che ha visto l’elezione di 20 rappresentanti nei diversi corsi di laurea del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane.

Tutti gli eletti Themis

Nucleo di Valutazione

· • Andrea Fuda – 2134 voti

Dipartimento DIGIES

· • Miriam Dardanelli – 274 voti

· • Nicola Malara – 270 voti

· • Danilo Oppedisano – 59 voti

Corso di Laurea in Giurisprudenza

· • Christian Scappatura – 49 voti

· • Sara Pensabene – 46 voti

· • Lucia Monoriti – 25 voti

Corso di Laurea in Scienze Economiche

· • Desiree Mancuso – 66 voti

· • Giuseppe Pio Vadalà – 56 voti

Magistrale in Economia

· • Giorgia Esposito – 42 voti

Scienze della Formazione Primaria

· • Luciano Scafaria – 83 voti

· • Katerina Barresi – 56 voti

· • Commissione Paritetica: Ilaria Calopresti – 475 voti

Scienze dell’Educazione

· • Giulia Russo – 20 voti

· • Fortunata Cecilia Iaria – 4 voti

· • Commissione Paritetica: Sara Chiarelli – 88 voti

Progettazione Pedagogica

· • Rosalba Melidona – 26 voti

· • Commissione Paritetica: Dafne Macrì – 27 voti

Scienze Motorie e Diritto dello Sport

· • Samuele Calunniato – 20 voti

· • Commissione Paritetica: Nicola Severino – 70 voti