Grande esperienza internazionale per SSD UniMe alla Malta European Hockey 2025

Mentre termina la stagione con un’esperienza importante e positiva per le squadre Senior ed Under 17 del team hockey prato della SSD UniMe, impegnate nello scorso weekend a Malta nel “Malta European Hockey 2025”, i piccoli Under 12 si apprestano a vivere un appuntamento altrettanto significativo e di assoluto valore, in gara dal 20 al 22 giugno a Policoro per le ambitissime Finali Nazionali di categoria, realizzate in due sedi: a Policoro, appunto, per il Centro-Sud ed a Mori (Trento) per il Centro-Nord.

Andando per ordine, nello scorso fine settimana ha ben figurato il sodalizio universitario nel torneo maltese, terminando la propria stagione agonistica con un momento di grande spessore e con delle perfromance di livello. La squadra Senior ha chiuso il torneo con due pareggi ed una sconfitta: 2-2 il finale conto gli Zurrieg Wolves (brillante doppietta di Hayman Khalil), pari a reti inviolate contro l’University London HC e sconfitta “severa” contro il Qormy HC (6-0), squadra di altissimo livello, appena promossa in Euroleague 2, contro la quale gli universitari hanno tenuto bene il campo per metà gara, mostrando ordine e determinazione.

Nel torneo Under 17, i grigio-azzurri hanno disputato due ottime partite per venendo sconfitte per 6-3 contro il Marsascala HC e per 4-3 contro i campioni maltesi del Qormy HC. Tra le file universitarie si sono ben messi in evidenza il capitano Antonio Soraci (autore di una doppietta), Cristian La Maestra (a segno con una splendida rete) e soprattutto Giacomo Manganaro, nominato miglior portiere del torneo sia per la categoria Seniores che per quella Under 17.

Al termine della manifestazione, il Presidente della Federazione Maltese, David Agius ha elogiato lo spirito sportivo e l’impegno del team messinese, manifestando la volontà di intensificare la collaborazione con la SSD UniMe ed ipotizzando la futura partecipazione di squadre di club e della Nazionale maltese a tornei a Messina. Per i messinesi si è trattato sicuramente di un’esperienza importante che ha arricchito il percorso sportivo dei giovani atleti e rafforzato la vocazione del club all’apertura verso il panorama hockeistico europeo. Proprio per questo, in senso di gratitudine, il responsabile del settore hockey universitario, Giacomo Spignolo, ha consegnato al Presidente maltese una targa celebrativa e portato i saluti del Presidente Franco De Francesco.

Nel prossimo weekend, invece, toccherà ai piccoli under 12 scrivere una pagina di storia importante per la SSD UniMe. Dal 20 al 22 giugno i messinesi sfideranno altre cinque big del panorama nazionale hockeystico: Juvenilia Uras (Sardegna), HC Tevere Roma (Lazio), Potenza Picena Macerata (Marche), Olimpia Torre Santa Susanna Brindisi (Puglia) e Polisportiva Galatea Catania (Sicilia). Nella Finale del Centro-Nord si sfideranno SSP San Giorgio Padova (Veneto), FH Cernusco Milano (Lombardia), HC Bondeno Ferrara (Emilia), Bad Lake HC Genova (Liguria), SH Inder Singh Bra Cuneo (Piemonte), HC Riva Trento (Trentino).

Un lotto di squadre di assoluto valore che, certamente, daranno vita a due tornei di altissimo livello, confermando l’ottima crescita movimento di base e la forte attenzione da parte della Federazione Italiana Hockey atleti sulla categoria under 12, nella piena consapevolezza che questi giovanissimi atleti rappresenteranno nei prossimi anni il meglio delle squadre giovanili prima e quelle senior dopo. Per entrambe le finali la formula del torneo prevede unico girone all’italiana, quindi ogni squadra dovrà affrontare 5 gare (3 nella giornata di sabato e 2 in quella di domenica). Dai risultati ne scaturirà la classifica finale per l’assegnazione del Titolo italiano. Parallelamente a quello maschile si svolgerà anche il Torneo femminile con la stessa formula.

“Ritorniamo finalmente a disputare una finale su prato dopo anni – così il Direttore Tecnico del settore hockey universitario, Giacomo Spignolo – Un premio per il lavoro che stiamo svolgendo quotidianamente e che è frutto di un’attenta e meticolosa programmazione. Affronteremo squadre di alto livello con entusiasmo e determinazione e, al di là del risultato finale, essere tra le finaliste è già di per sé una grande vittoria e motivo di orgoglio”.

Questa la rosa della SSD UniMe: Marco Ruggeri, Mattia Spignolo, Gabriele Fenga, Joele Artese, Riccardo Surace, Giulio La Maestra. Staff tecnico: Giacomo Spignolo (allenatore), Roberto Raco (preparatore atletico), Manlio Surace (dirigente).