Soveratese senz’acqua: stop alla fornitura in otto comuni per un guasto al campo pozzi

StrettoWeb

Comuni di Santa Andrea – San Sostene – Davoli – Satriano – Soverato – Montepaone – Montauro – Stalettì. Per cause ancora in corso di accertamento, è interrotta la fornitura idrica alle utenze sottese dallo schema idrico “Ancinale Basso” per i comuni in indirizzo, in quanto vi è il fermo impianto del Campo Pozzi “Ancinale Basso”.

Il personale SoRiCal, già operante, arrivato all’impianto, ha riscontrato segni di infrazione agli accessi dei locali tecnici della struttura del campo pozzi ma, purtroppo, non si è, ancora, in grado di poter fornire dettagli circa il ripristino funzionale dell’impianto; sarà cura di SoRiCal S.p.A. fornire tempestivamente aggiornamenti in merito.