Simone Inzaghi, il primo regalo in Arabia è… Cristiano Ronaldo?! E si tenta un top dalla Serie A

“Il genio italiano è qui. Benvenuto Simone Inzaghi“. Con questo messaggio l’Al-Hilal ha accolto Simone Inzaghi al suo arrivo in Arabia Saudita. Presente anche una piccola gaffe: in sottofondo si sente l’audio di un gol segnato da Pippo Inzaghi e non da Simone. Piccolezze davanti ai 25 milioni di euro l’anno e alla vita di lusso che lo attende. “Sono Simone Inzaghi e oggi inizia la mia nuova storia con l’Al Hilal”, le prime parole di Inzaghi. “Sono sempre stato vicino all’Al Hilal anche per la presenza di Sergej Milinkovic-Savic, che ho allenato alla Lazio, e sono felice di ritrovarlo“, ha dichiarato Inzaghi in un’intervista pubblicata sul sito ufficiale del club.

“Sono curioso di conoscere nuove culture, essere qui è un grande privilegio. L’obiettivo? Vincere trofei e portare i miei principi di gioco qui“.

Simone Inzaghi all’Al-Hilal: il primo colpo è… Cristiano Ronaldo?

A proposito di vincere trofei. Simone Inzaghi potrebbe ritrovarsi ad allenare uno che di trofei in carriera ne ha vinti parecchi e che, nonostante i 40 anni, ha ancora parecchia fame. Parliamo di Cristiano Ronaldo, attuale calciatore dell’Al-Nassr. CR7 ha lanciato chiari segnali di addio al club allenato da Stefano Pioli. Sono tante, inoltre, le voci che lo vorrebbero di ritorno in Portogallo, nel suo Sporting, per un finale di carriera romantico.

Il fondo sovrano saudita PIF, d’altro canto, vorrebbe evitare di perdere la principale stella del campionato arabo, il campione che ha dato vita alla ‘transumanza’ miliardaria verso la Saudi Pro League, nonchè uno degli esseri umani più famosi al mondo e seguiti sui social. Non solo pallone, anche tanto marketing e immagine.

Secondo fonti vicine al fondo PIF sarebbero in corso trattative per far restare Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita, con l’Al-Hilal proprio come prima opzione. Il club di Simone Inzaghi, nei giorni scorsi, ha fatto un tentativo anche per un big della Serie A come Theo Hernandez: circa 30 milioni al Milan e 18-20 l’anno al calciatore che però, in questo momento della carriera, vorrebbe ancora giocare la Champions League. Su di lui anche l’Atletico Madrid. Chissà che con l’arrivo di Inzaghi e mancate offerte allettanti dall’Europa, Theo Hernandez possa cambiare idea e accettare la corte milionaria degli arabi.