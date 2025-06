La showgirl calabrese Elisabetta Gregoraci debutta nel beauty: nasce la sua prima linea di Lipgloss

StrettoWeb

Dopo anni di successi televisivi e un’instancabile presenza nel mondo dello spettacolo, la showgirl calabrese ha annunciato un nuovo progetto che segna una svolta inedita nella sua carriera. Elisabetta Gregoraci prova a conquistare sempre di più l’affetto dei fan lanciando una meravigliosa linea di Lipgloss, oggi prodotto di make-up labbra oggetto del desiderio di tutte le donne.

I nuovissimi Lipgloss by Elisabetta Gregoraci, prodotti Made in Italy, studiati nei minimi dettagli, dalle formule eccellenti, dal design personalizzato, perfettamente in linea con lo stile unico della showgirl, sono disponibili in quattro tonalità brillanti, ispirati ad alcune delle passioni della Gregoraci: Peperoncino, Biscotto, Tulipano e Cioccolato.

Ad ogni nuance l’artista ha voluto associare un messaggio da lasciare ai suoi fan, che richiamano i propri tratti distintivi:

Al Biscotto è stato associato: Delizioso fuori, dolce dentro;

Al color Rosa Tulipano, la frase è: Luminosa con eleganza;

Il Peperoncino riporta: Audace per lasciare il segno;

E il Cioccolato fa riferimento al concetto di: Intenso ed irresistibile

“Il Lipgloss è il prodotto beauty più presente nelle borsette delle italiane una vera coccola per le labbra, ideale per esaltare la bellezza naturale durante l’estate, grazie alla sua texture leggera e super confortevole.” Dichiara Elisabetta Gregoraci, che continua “Ho voluto immergermi in un progetto così diverso e al quale pensavo da tempo, sono sicura che sarà solo il primo step di un progetto molto più grande nei prossimi anni”.

I prodotti sono oggi disponibili in esclusiva nelle profumerie Ideabellezza e sul sito internet www.ideabellezza.it