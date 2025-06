Settimana Sociale a Reggio Calabria: una riflessione sul futuro della politica e della società italiana

StrettoWeb

Un importante appuntamento di riflessione ecclesiale e sociale è atteso a Reggio Calabria il prossimo 12 giugno. Nella cornice dell’aula polifunzionale della Scuola Allievi Carabinieri, alle 18, si terrà la presentazione del volume della 50ª Settimana Sociale dei cattolici in Italia, intitolata “Da Trieste, percorsi generativi per la società e per la politica“.

L’incontro si aprirà con i saluti di monsignor Fortunato Morrone, arcivescovo di Reggio Calabria – Bova e presidente della Conferenza episcopale calabra, e l’introduzione di monsignor Luigi Renna, arcivescovo di Catania e presidente del Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane Sociali in Italia.

Il dibattito sarà moderato dal professor Sebastiano Nerozzi, docente di Teorie economiche presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e segretario dello stesso Comitato scientifico.

Il programma prevede interventi autorevoli su temi di grande attualità. L’onorevole Giusi Princi, europarlamentare reggina, interverrà su “L’Europa delle nuove generazioni: un sogno di popoli, culture e democrazia”. L’avvocato Giuseppe Marino, consigliere metropolitano di Reggio Calabria, si soffermerà sul tema “Istituzioni locali: la democrazia alla prova della comunità”, mentre il professor Giorgio Marcello dell’Università della Calabria proporrà una riflessione su “Le Settimane Sociali e l’alfabetizzazione politica nell’Italia contemporanea”.

Infine, la dottoressa Magda Galati, direttrice dell’Istituto Superiore di Formazione Socio Politica diocesano “Mons. Lanza” di Reggio Calabria, offrirà una visione su “Democrazia sostanziale e partecipazione: una visione dalle Settimane Sociali”.

L’evento rappresenta un’opportunità significativa per riscoprire e valorizzare il ruolo «generativo» e il contributo dei cattolici alla vita pubblica e alla promozione del bene comune, alla luce delle risonanze emerse in occasione dell’ultima Settimana Sociale tenutasi la scorsa estate a Trieste. A sottolinearlo nella sua lettera indirizzata a tutta la comunità diocesana è lo stesso arcivescovo metropolita di Reggio Calabria – Bova e presidente della Cec, monsignor Fortunato Morrone. Si tratta, spiega il presule, di un importante momento di confronto non solo per la presenza di monsignor Renna, presidente del Comitato Scientifico e organizzatore della Settimana Sociale in Italia: «È un evento indirizzato a tutto il Mezzogiorno». Da qui l’invito alla partecipazione rivolto ad “ogni comunità cristiana e a tutti coloro che hanno a cuore la democrazia e il bene comune”, proprio per “l’importanza dei temi che saranno trattati“.