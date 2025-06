Seminara, nasce la Consulta Giovanile: un nuovo spazio di partecipazione per le nuove generazioni

StrettoWeb

L’Amministrazione Comunale di Seminara annuncia con grande soddisfazione la costituzione della Consulta Giovanile, un importante strumento di partecipazione democratica che segna una tappa significativa nel percorso di apertura e dialogo tra istituzioni e giovani. Fortemente voluta dal Sindaco e dalla Giunta comunale, la Consulta nasce con l’obiettivo di valorizzare il protagonismo giovanile e promuovere il coinvolgimento diretto dei ragazzi e delle ragazze nei processi decisionali che riguardano la vita sociale, culturale e civile della nostra comunità.

Attraverso un percorso aperto e inclusivo, sono stati coinvolti circa 30 giovani del territorio, a dimostrazione della fiducia crescente che le nuove generazioni ripongono nelle istituzioni locali e della loro volontà di essere parte attiva nel futuro di Seminara. Durante la prima seduta, la Consulta ha eletto al proprio interno le cariche rappresentative:

Presidente: Carmelo Piccolo

Vicepresidente: Samuele Ligato

Segretario: Domenica Costantino

L’intervento della Giunta

Il Sindaco ha espresso il proprio compiacimento per il traguardo raggiunto, sottolineando l’importanza di questa nuova realtà per l’intera comunità: “La nascita della Consulta Giovanile rappresenta un momento storico per Seminara. Questo organismo non solo apre una nuova stagione di dialogo tra istituzioni e giovani, ma è anche un chiaro segnale di attenzione verso chi, con passione e responsabilità, vuole contribuire attivamente al cambiamento della nostra città. La partecipazione dei giovani è il cuore pulsante di una comunità viva e dinamica, capace di rinnovarsi e guardare al futuro con speranza. Sono certo che questa Consulta saprà farsi portavoce delle istanze delle nuove generazioni, valorizzandone le idee e le energie per costruire insieme una Seminara più inclusiva, culturale e sociale”.

Il Vicesindaco ha aggiunto: “dobbiamo essere fieri di questi ragazzi e ragazze. Desidero rivolgere loro i miei più sinceri complimenti e un sentito ringraziamento per l’impegno dimostrato, insieme a un caloroso in bocca al lupo per questa nuova sfida. Sono certo di poter parlare a nome di tutta l’Amministrazione: la Consulta Giovanile avrà sempre il nostro pieno supporto. Con il loro entusiasmo e le loro idee, sapranno portare nuova energia e visione alla nostra comunità. Avanti, con coraggio e speranza!”.

L’Assessore alle Politiche Sociali, Lidia Burzumato, ha dichiarato:

“esprimo con profonda emozione e orgoglio la mia soddisfazione per la nascita della Consulta Giovanile. Credo con convinzione che il futuro della nostra comunità dipenda dalla capacità dei giovani di essere parte attiva nei processi decisionali. La Consulta sarà uno spazio libero, inclusivo e dinamico, in cui le idee e le aspirazioni delle nuove generazioni troveranno ascolto e concretezza”.

Infine, il neoeletto Presidente della Consulta Giovanile, Carmelo Piccolo, ha dichiarato: “essere stato eletto Presidente è per me un grande onore e una responsabilità che accolgo con entusiasmo e senso del dovere. Ringrazio di cuore i ragazzi e le ragazze che hanno riposto in me la loro fiducia: insieme vogliamo dimostrare che i giovani non sono semplici spettatori, ma protagonisti attivi e consapevoli della vita del nostro paese. La Consulta Giovani sarà uno spazio aperto al confronto, all’ascolto e all’azione. Nasce con l’obiettivo di dare voce alle idee e ai bisogni delle nuove generazioni, creando opportunità concrete per contribuire alla crescita della nostra comunità.

Credo fortemente che questo organo comunale potrà migliorare il nostro paese, rendendolo più inclusivo, partecipato e attento ai valori della cittadinanza attiva. Il futuro si costruisce insieme — e noi siamo pronti a fare la nostra parte. Ringrazio l’Amministrazione comunale per aver creduto in noi e per averci offerto questa importante opportunità”. L’Amministrazione auspica che la Consulta diventi un presidio stabile di idee, proposte e progettualità, contribuendo concretamente allo sviluppo sociale e culturale di Seminara.