La scuderia “Piloti per Passione” di Reggio Calabria ancora regina di Morano

StrettoWeb

Strepitosa prova dei piloti della scuderia di Sambatello, “Piloti per Passione”, che, allo slalom di Morano organizzato da ASA Castrovillari di Massimo Minasi, conquistano quattro dei primi cinque posti assoluti di classifica, consegnando su un ormai abituale piatto d’argento, anche lo scettro di Morano alla scuderia Piloti Per Passione che giunge al fantastico traguardo delle 50 vittorie assolute negli slalom e salite, in venti anni di attività. Primo assoluto il solito Gaetano Rechichi che non concede chance ai propri avversari e con una condotta impeccabile continua in una impressionate meritevole scia di successi guidato e assistito da Papà Saverio (che per l’occasione ha risolto alcuni problemi sulla formula del presidente Giuseppe Denisi che conclude 1° di classe, 2° di gruppo e 10° assoluto al cronometro ma scivolato in 15^ posizione a causa di qualche birillo abbattuto).

Sul podio, terzo assoluto, anche Francesco Cammareri, vincitore della scorsa edizione, quarto assoluto Agostino Fallara primo tra le agguerrite turismo e quinto assoluto Giuseppe Branca con la sua Radical. Numerose vittorie di classe e gruppo per gli altri piloti: primo di classe per Domenico Tramontana in E1 Italia 1400, secondo di classe, ad un decimo dal primo, per Giuseppe Arico’ in N 1600, primo di classe in S5 per Emiliano Tramontana, secondo in S4 per l’esperto Alfredo Mancaruso, primo per Filippo Moro in S3, quarto per Filippo Spanò nel gruppo bicilindriche 700/2, terzo il veterano Salvatore Lipari in S3 e terzo l’esperto Antonio Lipari in RS 1150. Sfortunato week end per Francesco Battaglia che per noie meccaniche non è riuscito a prendere il via già dalla ricognizione.

Ottimo secondo posto di classe e di gruppo RS per Pietro Pasquale Cozza all’esordio del Campionato Italiano Challenge con la sua Peugeot 106 da litro e sei. Immensa soddisfazione del direttivo della scuderia per l’ennesima prestazione dei propri piloti che danno sempre più lustro, a tutto il gruppo con le loro notevoli capacità, mentre si lavora alacremente per il 2° slalom di Bagnara Calabra, memorial Pasquale Cammareri, titolato di coppa Italia 4^ zona in programma il 15 Giugno p.v. fortemente voluto da Francesco Cammareri e famiglia per onorare il ricordo del fratello Pasquale, persona di non comuni doti umane.