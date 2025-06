San Roberto si colora con la 2ª edizione di Yarn Bombing | FOTO

StrettoWeb

Si è svolta, venerdì 20 giugno 2025, con inizio alle ore 16,00, presso il Telesia Musem, in località Colelli del Comune di San Roberto, la seconda edizione del Yarn Bombing, grazie all’infaticabile impegno della Presidente Emanuela Turoni ed all’Associazione “il Nido dei Nonni”. La manifestazione, patrocinata del Comune di San Roberto, giunta già alla seconda edizione, ha registrato una viva partecipazione, tanto da rendere soddisfazione agli organizzatori, all’Amministrazione comunale del Comune aspromontano ed ai numerosi partecipanti.

La prima parte dell’evento, si è tenuta nella splendida cornice del “Telesia Musem”, uno dei più importanti musei di arte moderna e contemporanea del meridione, dove nella Sala “Marilena Licandro”, la direttrice Maria Cotroneo, ha salutato i presenti e sottolineato l’importanza, non solo per l’edificio in stile liberty che rappresenta, per esso stesso, una costruzione di notevole interesse artistico, ma soprattutto, per le oltre 300 opere esposte, donate da diversi artisti italiani e stranieri.

La Presidente, Emanuela Turroni dell’Associazione “il Nido dei Nonni, nel porgere il saluto ai presenti ha ringraziato, l’Associazione “Cuore di Maglia”, il Sindaco Antonino Micari ed il Comune, per avere fortemente creduto, per il secondo anno consecutivo, nell’iniziativa e soprattutto nell’impegno dell’associazione e delle “sue signore”, le quali sono riuscite, non senza difficoltà, a costruire dei centri di lana e cotone e fissarli negli alberi del Parco delle Mimose di Piazza Roma.

Un vero e proprio bombardamento di filati, una forma d’arte che è nata in America nel 2005, e mira a colorare i borghi, vestendoli con lana e cotone, ha ricordato il Sindaco di San Roberto, Antonino Micari, il quale, nel salutare i presenti, ha ringraziato sentitamente, la Presidente Emanuela Turroni e l’intera Associazione “il Nido dei Nonni”, per questo graditissimo evento.

Il Sindaco Micari, ha inoltre, a nome del Comune, conferito un riconoscimento all’Associazione “Il Nido dei Nonni”, per l’impegno profuso nelle attività sociali e culturali in favore degli anziani della Comunità di San Roberto.

L’evento è proseguito poi, al “Parco delle Mimose” alla scoperta dei nuovi colori, ascoltando la musica dagli alberi con Elena Iacopino e gli strumenti di plants play.

Una seconda edizione di Yarn Bombing, a San Roberto, ancora più ricca e partecipata, ha aggiunto, la Presidente Emanuela Turoni, un progetto che è iniziato due anni fa, costruendo un nido, ovvero un posto meraviglioso pieno di storie, di affetto, un posto dove raccontare e raccontarsi, lavorare la lana per sentirsi vivi, impegnando il tempo costruendo cose meravigliose.