San Ferdinando, il lungomare si trasforma in un villaggio dello sport: grande evento in città | INFO

In occasione della Giornata Nazionale dello Sport 2025, il CONI e il Comune di San Ferdinando annunciano con orgoglio un grande evento sportivo che si terrà sabato 14 giugno sul lungomare cittadino, trasformato per l’occasione in un grande villaggio dello sport all’aria aperta. La manifestazione, organizzata con il supporto di Decathlon, ASD Sport per Tutti, WWF, Croce Rossa Italiana Comitato di Gioia Tauro, AVIS San Ferdinando, ProLoco, RC Sport e Bar Gelateria Oasi, offrirà una giornata all’insegna della partecipazione attiva, del benessere e della condivisione, con un’attenzione particolare all’inclusione e alla valorizzazione dei benefici educativi, fisici e sociali dello sport senza dimenticare la componente spirituale legata al Giubileo degli Sportivi.

Lungo il percorso del lungomare saranno allestiti stand espositivi e postazioni interattive dedicate a numerose discipline sportive. I partecipanti potranno cimentarsi in prove pratiche aperte a tutte le età, assistere a dimostrazioni tecniche, ricevere informazioni e materiali divulgativi, partecipare ad attività ludiche, mini-gare e incontrare atleti, istruttori e realtà sportive del territorio.

Discipline presenti e associazioni coinvolte

Discipline presenti: Basket, Baskin, Minibasket, Arti Marziali, Judo, Kickboxing, Yoga Terapia, Bocce, Danza, Atletica, Tiro a Segno, Tennis Tavolo, Calcio, Calcio Gabbia 3 vs 3, Aerobica, Zumba, Pilates, Pesi, Boccia Paralimpica, Equitazione.

Associazioni e protagonisti coinvolti: Carmela Pedà (CONI), Elisabetta Biffis (Yoga Terapia), Scuola Danza Ro.Ma, ASD Sport per Tutti, ASD Spartan Training, ASD Azmidiske Dance Studio, ASD Like Dance, Box Pontevecchio, Scuola Calcio Graziano Nocera, ASD Scuola Calcio Cantera, Gli Angeli di Pollicino APS, ADS Fitness Club Skorpion Kai, Karol e i Numeri Primi, Tiro a Segno Nazionale Palmi, Fata Turchina. L’iniziativa rappresenta un’occasione per promuovere San Ferdinando come destinazione attrattiva e confermare il suo lungomare quale spazio ideale per praticare sport, vivere in salute e coltivare relazioni positive. Al centro della giornata, il valore dello sport come strumento di partecipazione, inclusione sociale, crescita personale e coesione.

Le parole dei protagonisti

Il Sindaco di San Ferdinando, Luca Gaetano, dichiara: “siamo orgogliosi di ospitare questa importante manifestazione, che porta sul nostro lungomare lo spirito autentico dello sport: partecipazione, rispetto, inclusione. È una festa per la comunità e un segno concreto del nostro impegno per rendere San Ferdinando un centro vitale e accogliente per ogni età e ogni abilità”.

L’Assessore allo Sport e vicesindaco Domenico Rizzo aggiunge: “la Giornata Nazionale dello Sport rappresenta un’opportunità straordinaria per far conoscere le realtà sportive del nostro territorio, promuovere stili di vita sani e coinvolgere giovani, famiglie e associazioni in un progetto comune. Lo sport è un diritto e una risorsa educativa preziosa. Devo rivolgere espressioni di gratitudine agli atleti che ci stanno aiutando e ai cittadini attivi come il nostro Domenico Pugliese che ha promosso questa giornata insieme con ASD Sport per Tutti. E’ inoltre doveroso ringraziare tutti coloro che si stanno impegnando per l’ottimale riuscita della manifestazione, in particolare la Polizia Municipale, l’Ufficio Tecnico e l’Associazione Nazionale Carabinieri, oltre alle associazioni coinvolte, i partner e la infaticabile dottoressa Pedà”.

La fiduciaria CONI e atleta nazionale Carmela Pedà conclude: “con questa iniziativa vogliamo portare lo sport tra le persone, nei luoghi della quotidianità, abbattendo barriere fisiche e culturali. Intendiamo valorizzare la pratica sportiva come fondamentale strumento educativo e di promozione dei valori virtuosi per una sana crescita personale. La partecipazione di tante associazioni e atleti dimostra quanto il nostro territorio sia ricco di energie positive e di valori condivisi. Lo sport è per tutti, e oggi lo dimostriamo concretamente”.