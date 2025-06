Roccavaldina (Messina) inaugura la Sala Immersiva e presenta le E-bike per il turismo esperienziale al Borgo

StrettoWeb

Sabato 5 luglio 2025, alle ore 18:30, presso i locali di “Casa Vermiglia”, il Comune di Roccavaldina inaugurerà ufficialmente la Sala Immersiva, un’installazione tecnologica avanzata che unisce architettura, arte visiva, suono e interattività per raccontare l’identità storica, etno-antropologica e culturale del borgo in modo totalmente innovativo. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Fondazione Horcynus Orca – ETS, con il coordinamento scientifico del Prof. Giuseppe Giordano, legale rappresentante della Fondazione.

La sala immersiva rappresenta un prototipo sperimentale ad alta attrattività, progettata per offrire un’esperienza visiva e sensoriale coinvolgente. L’impianto è basato su un cluster di sei videoproiettori sincronizzati in un sistema di emissione 3D, software interattivi capaci di ricostruire scenari narrativi stratificati, e un’applicazione in grado di rilevare fino a 16 punti di interazione simultanei. L’audio è binaurale, per una fruizione immersiva tridimensionale. L’immagine si espande nello spazio architettonico, che trasforma la location in un ambiente multimediale vivo e dinamico, destinato a coinvolgere e stupire cittadini, scuole e turisti.

Il trattamento dei contenuti ha previsto lavorazioni complesse su materiali d’archivio, riprese in alta definizione, effetti speciali e tecniche avanzate di postproduzione, con l’obiettivo di valorizzare la storia e le peculiarità culturali di Roccavaldina attraverso un linguaggio accessibile, emozionale e coinvolgente. Il progetto rappresenta un’importante sperimentazione nel campo della digitalizzazione dei contenuti culturali applicata alla promozione territoriale.

A seguire, in Piazza del Popolo, sarà presentato anche il nuovo servizio di E-bike tour che permetterà ai visitatori di esplorare il borgo e i suoi dintorni attraverso itinerari a mobilità dolce, integrando natura, racconto e sostenibilità. Il Sindaco Salvatore Visalli presenterà ufficialmente le biciclette elettriche e sarà previsto un giro dimostrativo aperto al pubblico, pensato per valorizzare il territorio con esperienze a basso impatto ambientale. Si informa che anche la meravigliosa Antica Farmacia sarà aperta al pubblico.

L’evento segna l’avvio di una nuova stagione per Roccavaldina, che investe su tecnologia, cultura e accoglienza intelligente, nell’ottica di un rilancio del borgo come destinazione turistica autentica e contemporanea. Per ulteriori info è possibile contattare i recapiti di accoglienza ai numeri 347 9711320 – 331 3214043 oppure la mail ufficiale [email protected]